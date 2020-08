Saltnes sikret sliteseier for Bodø/Glimt – øker forspranget til Molde

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Bodø/Glimt 1–2) Først spilte han gjennom Victor Boniface til 1–0, så satte Ulrik Saltnes seiersmålet selv for serieleder Bodø/Glimt.

Oppdatert nå nettopp

Begge gangene kom Saltnes i favorittposisjon: Rettvendt og for ham på «riktig» side av motstandermidtbanen. I 1. omgang tilrettela han for Kasper Junker-erstatter Victor Boniface som avsluttet et klassisk Bodø/Glimt-angrep.

Ballen var innom triangelet Fredrik Bjørkan/Patrick Berg/Saltnes før sistnevnte elegant trillet Boniface var alene med Jacob Storevik i Sandefjord-målet. Spissen avsluttet på førstetouchen og sendte oppskriftsmessig serielederen foran.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Det gjorde Glimt dessuten foran Manchester Uniteds faste Skandinavia-speider Tommy Møller Nielsen på tribunen, noe Eurosport kunne melde før kampen.

Sandefjord utlignet til 1–1 rett etter pause ved Sivert Gussiås og hjemmelaget preget matchen lenge i 2. omgang. Men bare 12 minutter før slutt rullet Glimt opp et angrep langs venstresiden. Jens Petter Hauge var plassert lengre ned i banen og trakk opp offensiven, rullet ut til Ola Solbakken, innbytteren som overtok Hauges venstreving.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

Den tidligere Ranheim-spilleren både så og visste at Saltnes kom på løp inn i 16-meteren. Med en sikker bredside fikset indreløperen seiersmålet.

Dermed utnyttet nordlendingene maks av Moldes tap i Sarpsborg dagen før og øker forspranget på toppen av tabellen med tre nye poeng, som er syv totalt, samtidig som de har én match tilgode på tittelforsvareren.

Publisert: 16.08.20 kl. 19:54 Oppdatert: 16.08.20 kl. 20:05

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser