Saltnes sikret sliteseier for Bodø/Glimt: – Har stagnert litt

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Bodø/Glimt 1–2) Først spilte han gjennom Victor Boniface til 1–0, så satte Ulrik Saltnes seiersmålet selv for Bodø/Glimt. Serielederne fremsto selvkritiske etterpå.

– I dag måtte vi bruke noen nye redskaper; ett av dem var at arbeidshanskene måtte på. Da har vi kvalitet i laget til å score når som helst. Men jeg kunne tenke meg at totalen og prestasjonen i sum var bedre. At vi ikke gjorde det så spennende. Det tar på, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Liverpool-supporteren Knutsen har et lite arsenal av målscorere (11 totalt i serien) – og det var aldri tilfeldig at indreløper Ulrik Saltnes dukket opp i favorittposisjonen innenfor 16-meteren og avgjorde med en bredside og sin sjette scoring for sesongen.

Dessuten fikk Knutsen godt betalt for grepet han gjorde snaut 20 minutter før slutt. Ola Solbakken overtok venstrevingen til Jens Petter Hauge.

Sistnevnte gikk i stedet ned som indreløper på midtbanen og tok sen regi i matchen: Hauge trakk opp selve angrepet, Solbakken sto for målgivende da Saltnes scoret satte seiersmålet 12 minutter før slutt.

Det gjorde Glimt dessuten foran Manchester Uniteds faste Skandinavia-speider Tommy Møller Nielsen på tribunen, noe Eurosport kunne melde før kampen.

– Han er en deilig, liten kar å sende inn på midtbanen når vi er i stampe, beskriver Ulrik Saltnes om Hauge – og du kommer knapt nærmere en «indreløperekspert» i norsk fotball enn nettopp matchvinneren.

Saltnes var likevel ikke fornøyd med hva serielederen leverte – tross ny trepoenger, at laget stadig er ubeseiret, og at de tok sin andre seier på naturgress (av tre mulige), et underlag Bodø/Glimt ikke har vunnet på i Eliteserien siden 2015 før denne sessongen.

– Dette var under det vi har lyst til å prestere på. Heldigvis godt nok til å vinne, men det var ikke åpenbart at vi skulle vinne i dag. Vi gjør det vanskelig for oss selv. Slurver med ballen og treffer ikke med presset, oppsummerer Saltnes.

– Prestasjonene våre har stagnert litt, fastslår han.

2–1-målet var ikke eneste gang Saltnes markerte seg: I 1. omgang tilrettela han for Kasper Junker-erstatter Victor Boniface som avsluttet et klassisk Bodø/Glimt-angrep.

Ballen var innom triangelet Fredrik Bjørkan/Patrick Berg/Saltnes før sistnevnte elegant trillet Boniface var alene med Jacob Storevik i Sandefjord-målet. Spissen avsluttet på førstetouchen og sendte oppskriftsmessig serielederen foran.

Sandefjord utlignet til 1–1 rett etter pause ved Sivert Gussiås etter en gavepakke fra Marius Lode. Samme mann fikk en ny sjanse rett etterpå, og William Kurtovic var nær ved å score på en frekkis fra rundt 40 meter. Martí Cifuentes mannskap preget matchen lenge i 2. omgang, men fikk null betalt da Saltnes avgjorde.

Dermed utnyttet nordlendingene maks av Moldes tap i Sarpsborg dagen før og øker forspranget på toppen av tabellen med tre nye poeng, som er syv totalt, samtidig som de har én match tilgode på tittelforsvareren.

