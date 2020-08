GOD AVSLUTNING: Stabæk slo tilbake to ganger mot Rosenborg. Oliver Edvardsen kunne juble for kampens fjerde og siste mål, det som sikret Stabæk ett poeng. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg snublet foran Hareide

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Stabæk 2–2) Rosenborg gikk mot sin femte strake seier, men formsvake Stabæk ødela det som ville vært en perfekt gave fra vikartrener Trond Henriksen til Åge Hareide, som overtar fra 1. september.

Erik Eikebrokk

Edvard Tagseth (19) måtte steppe inn som midtbanesentral da Per Ciljan Skjelbred ble skadet noen kamper inn i comebacket. På lørdag skrev 20-åringen fra Frosta ny kontrakt med Rosenborg frem til 2024. Søndag ettermiddag «feiret» han kontrakten med å scoret sitt første eliteseriemål.

Sammen med Torgeir Børvens straffescoring to minutter ut i andre omgang, så det ut til å være akkurat nok til å sørge for Rosenborgs fjerde seier på rad i Eliteserien, og Stabæks sjuende seriekamp uten seier.

Men fem minutter før slutt ødela Oliver Edvardsen den midtnorske moroa.

– Vi er sultne, konstaterer målscoreren overfor Eurosport.

Tagseths første

Før kampen sa Rosenborg-trener Trond Henriksen at han forventet at laget hans skulle kontrollere begivenhetene ute på den kalde, men perfekt Lerkendal-matta. Det tok ikke lang tid før kampbildet i første omgang var tegnet ferdig.

I sjanseprotokollen ved pause stod det 5–0, men på resultattavla stod det bare 1–0, takket være nevnte Tagseth. Sammen med danske Carlo Holse er Tagseth de eneste Rosenborg-spillerne som har spilt i samtlige kamper denne sesongen.

Tagseths skudd fra 16-meteren gikk via Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen og utmanøvrerte keeper Marcus Sandberg fullstendig.

PÅ TRIBUNEN: Rune Bratseth og Rosenborgs trener, fra kommende uke, Åge Hareide. Foto: Ole Martin Wold

Utligning

Stabæk hadde levert en skuffende første omgang, men brukte bare fem minutter av andre omgang på å skape mer enn de gjorde i samtlige foregående 45 minutter.

Jørgen Olsen Øveraas er født rett borti gata for Lerkendal, men har aldri spilt for Rosenborg. Høyrebacken var bortelagets beste spiller inntil han ble byttet ut, og var millimeterpresis da han la inn foran mål. Hugo Vetlesen var minst like presis da han bredsidet inn 1–1-målet på elegant vis.

Torgeir Børven ble hentet til Rosenborg for å bli Rosenborgs toppscorer som midtspiss. Mot Stabæk startet han som venstrekant for andre kamp på rad: Det har endt med tre mål. Børgen var iskald fra straffemerket etter at målscorer Vetlesen felte Kristoffer Zachariassen unødvendig.

Dommer Tommy Skjerven pekte på straffemerket. Børven fikset resten.

Ødela moroa

Som etter 1–0-målet ga Rosenborg bort initiativet, og slapp Stabæk inn i kampen igjen. Det skulle vise seg skjebnesvangert fem minutter før slutt, da Stabæks midtstopper Mats Solheim ble med opp i angrep. Skuddet fra tolv meter var ikke spesielt hardt, men RBK-keeper Julian Faye Lund mistet ballen til høyrekant Oliver Edvardsen, som pirket inn utligninga fra kort hold.

Dermed ødela Stabæk det som kunne vært den perfekte gave fra Henriksen til Hareide.

Publisert: 30.08.20 kl. 19:50

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 32 – 21 11 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

