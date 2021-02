TIDLIGERE FOTBALLSTJERNE: Christoph Metzelder fotografert i Dortmund i april 2019. Foto: Martin Meissner / AP

Tidligere VM-stjerne i fotball tiltalt for besittelse av barneporno

Han spilte VM-finale for Tyskland i 2002. Nå tiltales Christoph Metzelder (40) for besittelse og distribusjon av barnepornografi.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter domstolen i Düsseldorf i en pressemelding mandag. Saken skal for retten den 29. april.

Den tidligere landslagsspilleren er tiltalt for besittelse og distribusjon av barnepornografisk materiale.

Metzelder skal ifølge tiltalen ha distribuert barneporno i 29 tilfeller – og i ett tilfelle for besittelse.

Metzelder nekter straffskyld.

I tillegg skal Christoph Metzelder ha hatt 297 filer med pornografisk innhold av barn og ungdom på mobiltelefonen sin, skriver blant andre Bild.

Saken har nemlig vært under etterforskning i mer enn ett år.

Metzelder skal være tiltalt for å ha sendt barnepornografi til minst to kvinner.

Som følge av etterforskningen av denne saken, måtte Metzelder gå av som president for barndomsklubben TuS Haltern am See.

Det er statsadvokaten i Düsseldorf som har reist tiltalen mot 39-åringen, som har spilt i toppklubber Borussia Dortmund, Real Madrid og Schalke 04.

For halvannet år siden, den 3. september 2019, hadde politiet en razzia mot Metzelder der de blant annet gjennomsøkte huset hans i Düsseldorf og sikret seg beviser.

Focus skriver at «påstandene om barnepornografi mot den tidligere landslagsspilleren virket så utrolige at etterforskningen til slutt ble utført av en erfaren spesialavdelingsleder ved statsadvokatkontoret i Düsseldorf». Det var politiet i Hamburg som først fikk kjennskap til saken.

Christoph Metzelder jobbet i mange år som ekspert og ekspertkommentator for Sky Deutschland.