VISTE SEG FREM: Markus Solbakken (19) gjorde en god kamp for HamKam, til tross for 0–2-tap mot Lillestrøm i andre serierunde av Obosligaen tirsdag. Foto: Fredrik Hagen

Solbakken juniors «krav» til neste klubb: Gress

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – HamKam 2–0) Det skjer neppe før etter 2020-sesongen, men en gang forlater Markus Solbakken (19) HamKam. Ett av ønskene for hans neste klubb: Hjemmebane med naturgress.

Nå nettopp

Det betyr at en rekke norske eliteserielag – eksempelvis regjerende mester Molde – kan være utelukket for en av Obosligaens aller mest attraktive spillere.

– Jeg står ikke her og sier at jeg ikke kan gå til en klubb som spiller på kunstgress. Men jeg skal ikke legge skjul på at det er en liten del av vurderingen og vil være et pluss. All internasjonal toppfotball fungerer på gress. Det er viktig å bli vant til det, sier Markus Solbakken til VG.

Han sier han koste seg på naturgresset på Åråsen i 0–2-tapet i Obosliga-møtet mellom de to norske toppklubbene pappa Ståle spilte for.

– Jeg må være ærlig å si at det er hundre ganger bedre enn kunstgress, innrømmer Solbakken junior – og tidlig i 2. omgang kunne alle se at han trivdes:

– Han skal få lov å slå seg løs, selv om jeg synes akkurat den var litt lavt i banen, sier HamKam-trener Espen Olsen med et smil.

Han fikk beholde Solbakken på Briskebys kunstgress denne sesongen. Spilleren – som straks fyller 20 og er samme årgang som Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland – regner det som mest sannsynlig at han spiller på Hamar ut året.

– Jeg føler at jeg hele tiden tar steg her i HamKam. Jeg har vært åpen og ærlig om at når det riktige tilbudet kommer, så ønsker jeg meg videre. Akkurat nå var det beste valget å bli her og få mye spilletid, begrunner Markus Solbakken.

Det siste blir også viktig for hans neste steg – i tillegg til underlaget på hjemmebanen:

– Det å få en god matching og god kamparena. At jeg får spilt mye. Det å dra til en storklubb og sitte på benken, tror jeg ikke gjør deg bedre, vurderer Solbakken, som i flere sesonger har båret på et «wonderboy»-stempel.

Nå er 19-åringen også blitt mer mann: Han anslår at det er kommet seks kilo mer på kroppen i den uvanlig lange oppkjøringen.

Etter kampen bekreftet han dessuten overfor Romerikes Blad at han har vært i kontakt med nettopp Lillestrøm. Til VG sier klubbens sportssjef Simon Mesfin at han har fulgt Solbakken tett siden 2017.

– En fin kurve på sin egen utvikling i takt med at HamKam også har hatt en positiv utvikling som klubb. HamKam har virkelig lagt til rette for at han skal bli god. Samtidig har Markus selv lagt ned en innsats gjennom flere år, som viser at han har bestemt seg for hva slags karriere han vil ha, sier Mesfin.

Han bekrefter også at de har en slags dialog med HamKam.

– Jeg snakker ukentlig med hans trener Espen Olsen. Far Solbakken vet også om dette, sier Mesfin.

– Hvordan synes du Solbakken leverer mot Lillestrøm?

– I dag er jeg først og fremst strålende fornøyd med våre egne spillere. Samtlige involverte har en god prestasjon. Men at Markus allerede er en god spiller på dette nivået, det kan alle som ser kampen i dag se, svarer Mesfin.

– Tar du det som et godt tegn for Lillestrøm at han sier det er et pluss for hans neste klubb å spille på naturgress?

– Gode spillere, med det potensialet Markus har, er velkommen til å spille på Åråsen-gresset. Noe annet ville vært dumt å si, innrømmer Simon Mesfin.

Også Thomas Lehne Olsen – med fortid i HamKam – lot seg imponere av motstanderens tenåring tirsdag.

– Markus blitt veldig mye bedre siden jeg først så ham. Det var litt mye sideveis og bakover i starten. Han har utviklet seg veldig bra. En spiller for fremtiden, sier Lillestrøm-kapteinen.

Publisert: 08.07.20 kl. 10:50

