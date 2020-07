Molde mistet seieren etter straffedrama på overtid

KRISTIANSUND (Kristiansund – Molde 2–2) Fem minutter på overtid sørget lillebror i nordvest-derbyet for at den regjerende mesteren ikke lenger står med full pott denne sesongen.

Oppdatert nå nettopp

Fem minutter på overtid plasserte Andreas Hopmark inn utligningen etter at Flamur Kastrati hadde blitt lagt i bakken av Martin Ellingsen og fått straffe.

Da hadde Molde snudd 0–1 til 2–1-ledelse, men på kampens nest siste spark glapp seieren for første gang denne sesongen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det føles som to tapte poeng, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Han ergret seg etter kampen.

Sekunder før Kristiansund-målet åpent, men Ola Brynhildsen mistet ballen, og KBK gikk rett i angrep.

– Vi må være mer kyniske i de type situasjonene fremover, sier Molde-treneren kontant.

Dermed har Bodø/Glimt skaffet seg en liten luke på to poeng ned til Erling Moes menn.

Omstridt straffesituasjon

I en første omgang som kun inneholdt én sjanse til hvert lag, men som likevel var intens og underholdende, var det en situasjon mellom KBK-råtass Aliou Coly og Molde-stjernen Magnus Wolff Eikrem som stjal oppmerksomheten.

Coly løftet benet i egen 16-meter og traff tydelig Eikrem i magen som om det skulle vært «japansk kampsport», som fotballekspert Lars Tjærnås kalte det på Twitter. Eikrem gikk i bakken, men dommer Tommy Skjerven blåste for frispark til Kristiansund fordi han mente MFK-spilleren hadde truffet ballen med armen.

Etter kampen var Eikrem bitter for at Kristiansund reddet poengene etter nettopp et straffespark.

– Det er veldig bittert når vi skal ha en klar straffe i 1. omgang, det er rart at han plutselig tør å blåse, sa Eikrem etter kampen.

– Nei, nei, nei. Det er ingen straffe, sa Coly til VG etter å ha fått sett situasjonen.

Eurosport-ekspert Bengt Eriksen støtter Eikrem og er «ikke i tvil om at det er straffe».

REAGERTE: Magnus Wolff Eikrem forstod lite av at han ikke fikk straffe i første omgang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Det var ikke den eneste situasjonen der det ble hett mellom naborivalene: Etter å ha fått en kakk i ankelen av Pål Erik Ulvestad, svarte Etzaz Hussain med et lite spark som fikk KBK-spilleren til å gå rett i bakken. Begge fikk gult kort.

Etter en målløs førsteomgang satte Amahl Pellegrino fyr på stemningen blant de 200 oppmøte på stadion da han utnyttet en stor blunder av Molde-stopper Martin Bjørnbak og satte inn sitt femte seriemål for sesongen.

Bjørnbak feilberegnet en langpasning av Pål Erik Ulvestad fullstendig og lot Pellegrino slippe fri alene foran keeper. Der var 30-åringen, som før kampen hevdet han var usikker på sin egen fysiske form, like kald som han har vært siden overgangen til KBK i fjor sommer.

KBK fortsatte å presse på etter åpningsmålet. Lenge så 2–0 ut til å være mye nærmere enn 1–1, men så snudde det.

Med god hjelp av marginene snudde Molde kampen på under ti minutter: Først scoret Etzaz Hussain på et skudd som skiftet retning via Colys ben, så var Pål Erik Ulvestad uheldig og satte ballen i eget mål etter en corner.

Molde så dermed ut til å ha kontroll, før Kristiansund fikk straffen langt på overtid.

Saken oppdateres!

Publisert: 02.07.20 kl. 19:58 Oppdatert: 02.07.20 kl. 20:13

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser