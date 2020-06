I FEIL LAND: Åge Hareide skulle vært i Danmark, ledet danskene i EM i disse tider. I stedet er han i Molde. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hareide om EM som forsvant: – Det blir verre neste sommer

MOLDE (VG) Mandag skulle Åge Hareide (66) stått der, med armene i kors, eller ropt og skreket, og ledet Danmark i den siste gruppespill-kampen i EM, mot Russland i Parken.

Nå nettopp

I stedet sitter han med VG på uterestaurant i Molde. Det gir noen refleksjoner.

Han smiler. Han innrømmer at, jo, det er litt rart å tenke på. Åge Hareide havner inne i en tankerekke om «what could have been» – og han vet nøyaktig hva han hadde gjort og tenkt i disse dager – hvis ikke EM hadde blitt utsatt og Hareides kontrakt ikke hadde gått ut før han fikk muligheten til å lede Danmark i det siste mesterskapet.

– Det er litt fjernt akkurat nå. Litt stillstand, ikke sååå ille akkurat nå. Det blir verre neste sommer, når mesterskapet faktisk spilles. Det er da de store tankene kommer, det er det jeg gruer meg litt til, sier han – etter å ha bestilt fiskesuppe på restaurant «Glass» i Molde sentrum.

les også Hareide uaktuell for Rosenborg nå – kan ikke trene lag før tidligst til høsten

Han koser seg, i finværet, og mens vi sitter der så kommer sønnen Bendik innom med Hareides barnebarn, Fredrik (6). Åge Hareide smiler og ler. Han koser seg med sønnesønnen.

Etter pausen vender vi tilbake til «materien».

I Åge Hareides hode, når han skal tenke seg tilbake til «før», så har Danmark nå slått Finland den 13. juni. Deretter har de spilt uavgjort mot Belgia 18. juni («det var Roberto Martínez og jeg enige om») – og så har Hareide forberedt Danmark til den siste kampen, mot Russland, som altså skulle spilles mandag.

TID TIL FAMILIEN: Uten EM-sluttspill fikk Åge Hareide plutselig bedre tid til familien, her med sønnen Bendik og sønnesønn Fredrik, som nettopp er fylt seks år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Vi skulle hatt base i Helsingør. Alt var planlagt lang tid i forveien. Det er der vi var da alt ble stoppet. Det var faste tider på alt, lunsj, treninger, spillermøter. Alt var klart, scouting-planene også, hvem som skulle se hvem av motstanderne våre. Vi skulle se Sverige mot Finland, vi skulle se Russland i kamp. Alle treningene var lagt opp, sier Åge Hareide.

les også Hareide etter suksessen: Etterlyser forklaring på hvorfor han får fyken

Han måtte kjapt lære seg å leve med at den siste (foreløpig i hvert fall) drømmen forsvant. Åge Hareide skjønte raskt hvor alvorlig dette var. Han så mennesker som døde – eller mistet jobben. Og der og da skjønte han at hans knuste drøm ikke var noe å sutre over.

– Mange fikk det langt verre enn meg, sier Hareide tydelig.

Han nekter å klage, men sannheten er at han ville blitt bare den andre nordmannen som ledet et landslag i et EM-sluttspill – etter Nils Johan Semb med Norge i 2000. Og at det ville bitt den ultimate avslutningen på en fantastisk karriere som dansk landslagssjef, VM, EM – og en seiersrekke uten like for et dansk landslag.

Og mandag 22. juni skulle han egentlig møtt Russland. Men Hareide hadde allerede begynt å tenke videre.

Hareides drømmelag Her er Åge Hareides beste lag, av spillere han spilte sammen med på klubblag gjennom sin karriere, som varte fra 1970–87. Keeper: Chris Woods, Norwich Høyreback: Ray Ranson, Manchester City Midtstopper: Dave Watson, Norwich Midtstopper: Åge Hareide Høyre midtbane: Dennis Tueart, Manchester City Sentral midtbane: Kjetil Rekdal, Molde Sentral midtbane: Asa Hartford, Manchester City/Norwich Venstre midtbane: Harry Hestad, Molde Spiss: Trevor Francis, Manchester City Spiss: Mike Channon, Norwich Benken: Joe Corrigan, Manchester City. John Devine, Norwich. Tommy Caton, Manchester City. Martin O’Neill, Manchester City/Norwich. Kjetil Hasund, Hødd. Jan Fuglset, Molde. Vis mer

les også Jobbløse Åge Hareide: – Trener heller unger enn mange voksne lag

– Jeg hadde da allerede begynt å tenke på sluttspillet, på cupspillet, om hvem vi skal møte etter Russland, om det lønner seg å bli nummer en, to eller tre i vår pulje. Det er mer uforutsigbart enn det var under VM i Russland. Der ville jeg vært, i full gang med å tenke på cupspillet, sier Hareide.

En annen konsekvens av EM-stopp 2020, er at Hareide må tenke annerledes når det gjelder neste jobb. Det var noe på gang i vinter, men Hareide forteller at han selv stoppet fremgangen på grunn av at han ville bruke all sin tid og sine krefter på optimale forberedelser, mentalt for seg selv, til det danske landslaget.

I tillegg hadde han så stort håp om suksess, at han gamblet litt: Han regnet med at suksess i EM ville øke jobb-sjansene.

Nå er ting annerledes. Alt er annerledes. Åge Hareide måtte, på et vis, starte på nytt, uten et mesterskap som springbrett.

Han vil, uansett, alltid stå der som mannen som førte Danmark til EM.

Og han virker sikker på at han får seg jobb til høsten – om han ønsker det.

– Jeg føler meg trygg på det, sier Åge Hareide.

Publisert: 25.06.20 kl. 12:45

Fra andre aviser