Horneland om presset: – Jeg tenker fuck it

TRONDHEIM (VG) Eirik Horneland (45) har fått en tøff start på 2020-sesongen. Etter styremøter og presseoppslag har RBK-sjefen fått kjenne på trøkket rundt klubben - igjen.

Først måtte han svare på rykter om egen avgang, så ventet styremøte med RBK-toppene. Mandag kveld klemte han igjen bildøra og dro uten å si stort til mediene som ville ha svar på hva som skjedde bak kulissene på Rosenborg-brakka.

– Hva tenkte da du kjørte fra Lerkendal i går, og hva synes du om trykket?

– Jeg tenker fuck it. Men det er ikke sånn at det plager meg. Det er energitappende, sier Horneland til VG.

Han skulle gjerne hatt fokus på kun fotball. Men etter to serierunder, ett poeng og null scoringer skjønner han at det blir stilt spørsmål ved hans posisjon.

Derfor måtte han snakke med styret, derfor måtte han snakke med spillerne og derfor lanserte pressen en arbeidsløs Åge Hareide som en mulig erstatter.

fullskjerm neste POPULÆR MANN: Eirik Horneland fikk et kobbel av journalister i hælene også på tirsdagens trening.

Enten hovedtrener, eller sparken

Sistnevnte fortalte sent mandag at han ikke er aktuell nå grunnet helsen.

– Du sier du er rett mann, hvilke endringer er blitt diskutert? Noe med trenerapparatet for øvrig, støtteapparatet?

– Det er for tidlig å snakke om de tingene der. Vi er nødt til å vinne i Rosenborg. Det var jeg tydelig på i går og Ivar (Koteng) tydelig på.

Før Eirik Horneland ble Rosenborg-trener ble det jobbet med å ha Kasper Hjulmand som en slags toppsjef/manager på Lerkendal med Horneland som trener på feltet. Hjulmand ble senere dansk landslagssjef. At det går mot en slik endring tilbake til en opprinnelig plan, vil hverken Horneland eller Koteng svare på.

– Lurespørsmål, svarte Koteng da VG spurte om han kunne benekte at Hareide var snakket med.

– Jeg tror ikke vi skal gå bakover i tid og ha det fokuset. Fokuset er at Rosenborg skal vinne fotballkamper.

– Enten er jeg hovedtrener, ellers får jeg sparken, fortsetter 45-åringen.

Den første muligheten kommer mot serieleder Bodø/Glimt på torsdag. De har scoret 10 mål og tatt seks av seks mulige poeng.

Horneland får spørsmål om han har fått et poengkrav fra styret, men benekter det blankt.

Mandag gikk han fra styremøtet uten å snakke med pressen:

– Merker det er trøkk

Rosenborg-sjefen forteller så pressen på Lerkendal at han ikke vil endre noe i spillestil eller filosofi. Han vet kulturen ligger «i veggene» i Rosenborg og vil fortsatt forsøke å videreføre den.

Han nærmer seg en fulltallig spillertropp. Anders Konradsen forteller at han er nær spill, kanskje allerede torsdag. Mens Pål André Helland friskmelder seg til dyst.

Han er misfornøyd med poengfangsten, men sier spillertroppen er i godt humør og forsøker å holde «trykket» ute.

– Du må jo bare prøve å gi litt faen i det. Du merker at det er litt trøkk. Det er her når det går bra og. Håper snart dere er her for litt mer positive saker, sier Helland til VG.

