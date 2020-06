KLAR FOR NY KLUBB: Mushaga Bakenga. Foto: Mattis Sandblad

Mushaga Bakenga har signert for Odd

Mushaga Bakenga (27) erstatter Torgeir Børven (28) som Odd-spiss. De siste detaljene gikk i orden mandag.

Den trønderske spissen har signert kontrakten sin med Odd, slik VG kunne avsløre mandag formiddag.

Odd bekrefter nyheten på en pressekonferanse. Spissen har skrevet under på en avtale ut 2021-sesongen.

Bakenga kommer inn som erstatter for Børven, som forlater Skien senest 31. juli, men allerede før natt til onsdag dersom Odd og Rosenborg kommer til enighet om en overgangssum.

I Odd vil Bakenga konkurrere om spissplassen mot den lokale 22-åringen Tobias Lauritsen.

Det tidligere RBK-talentet scoret kun to mål i Eliteserien forrige sesong. Han spilte første halvdel for Tromsø, men ble deretter lånt ut til Ranheim. Siden nyttår har han stått uten klubb. I vinter har han blant annet trent med Ranheim for å holde seg i form.

Onsdag var han til stede på Skagerak Arena i Skien for å se Odd knuse Vålerenga 4–1.

Publisert: 29.06.20 kl. 11:21 Oppdatert: 29.06.20 kl. 13:09

