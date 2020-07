Viking slo tilbake etter tøff sesongstart: – Viktigst for selvtilliten

STAVANGER (VG) (Viking - Sandefjord 2–0) Etter ett fattig poeng på de første fire kampene, kom endelig sesongens første seier for Viking da de slo Sandefjord.

Oppdatert nå nettopp

En uavgjort og tre tap var fasit for Bjarne Berntsens mannskap før den femte serierunden, og i første omgang mot Sandefjord så det ikke ut som Viking var veldig lystne på tre poeng her heller. Null skudd var fasit fra hjemmelaget de første 45 minuttene.

Men så skulle det endelig løsne. Etter det som må ikke kan ha vært en fornøyd tale fra Berntsen i pausen, kom Viking ut som et helt nytt lag i andre omgang.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er klart at dette er en stor lettelse. Alle blir jo preget av resultater og tabellplassering, samme hvor mye du sier at du ikke blir det. Alle merker det, sier Bjarne Berntsen til VG etter kampen.

Og bedre ble det. Etter 56 minutter kom Kristoffer Løkberg på et sugende løp, og klinket ballen i nettet etter et innlegg fra Veton Berisha. For første gang hadde Viking tatt ledelsen denne sesongen.

– Det er viktigst for selvtilliten. Komme seg ut av startblokkene, og ta med seg selvtillit. Det er alfa og omega, sier Løkberg.

Og bare fire minutter senere tok Berisha selv på seg rollen som målscorer. Joe Bell slo et presist frispark inn i feltet, der Berisha stusset ballen fint i lengste. 2–0 til Viking etter et kvarter av andre omgang.

– Utrolig viktig

Sandefjord hadde et par målsjanser til å skape spenning i oppgjøret, men var i realiteten aldri i nærheten. Dermed kunne Viking slippe jubelen løs for tre sårt etterlengtede poeng.

Med det er Viking oppe i fire poeng, like mange som gjestene fra Sandefjord. Viking-trener Bjarne Berntsen innrømmer at det var en stor lettelse å få tre poeng onsdag kveld, etter den tøffe sesongstarten.

les også Skuffet 20-åring etter selvmål: – Tungt, forbanna, litt trist...

Debutant banens beste

Berntsen overrasket med laguttaket, da han ga 19-åringen Henrik Heggheim debuten i Viking-drakten.

Den unge stopperen tok vare på muligheten og hjalp Viking til å holde nullen for første gang denne sesongen. Selv oppsummerer han kampen slik:

– Vi tar tre poeng om holder nullen. Kan ikke bli så mye bedre enn det, sier Heggheim til VG.

– Jeg fikk beskjed i går, så da var det bare å gjøre seg klar. Jeg har vært litt spent det siste døgnet, men det har gått overraskende fint.

les også Kornelius (19) fra Southampton-skolen til lekestue på Nadderud

Unggutten ble også belønnet med banens beste både i VG-børsen, og av en lokal jury.

– Det er prikken over i-en. Det er helt fantastisk, sier den lokale spilleren.

Han beskriver seg selv som en spillende midtsopper som er god til å lese spillet, i tillegg til at han er god med ball i beina og tør og utfordre offensivt. Den beskrivelsen er trener Berntsen enig i, og mener Heggheim kom meget pent fra debuten.

– Han spilte veldig godt. Det er veldig kjekt at vi kan gi unge gutter sjansen når vi føler de er gode nok, sier Berntsen.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 01.07.20 kl. 19:55 Oppdatert: 01.07.20 kl. 21:23

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser