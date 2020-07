Viking slo tilbake etter tøff sesongstart: – Utrolig viktig

STAVANGER (VG) (Viking - Sandefjord 2–0) Etter ett fattig poeng på de første fire kampene, kom endelig sesongens første seier for Viking da de slo Sandefjord.

En uavgjort og tre tap var fasit for Bjarne Berntsens mannskap før den femte serierunden, og i første omgang mot Sandefjord så det ikke ut som Viking var veldig lystne på tre poeng her heller. Null skudd var fasit fra hjemmelaget de første 45 minuttene.

Men så skulle det endelig løsne. Etter det som må ikke kan ha vært en fornøyd tale fra Berntsen i pausen, kom Viking ut som et helt nytt lag i andre omgang.

– Vi var upresise da vi vant ballen og kunne kontre. Det var litt bedre i andre omgang, slo Veton Berisha fast til Eurosport etter kampen.

Og bedre ble det. Etter 56 minutter kom Kristoffer Løkberg på et sugende løp, og klinket ballen i nettet etter et innlegg fra Veton Berisha. For første gang hadde Viking tatt ledelsen denne sesongen.

Og bare fire minutter senere tok Berisha selv på seg rollen som målscorer. Joe Bell slo et presist frispark inn i feltet, der Berisha stusset ballen fint i lengste. 2–0 til Viking etter et kvarter av andre omgang!

– Vi hadde jo bare ett poeng på fire kamper før i dag, så det smakte utrolig deilig med en tre-poenger, sa Berisha til Eurosport.

– Utrolig viktig

Sandefjord hadde et par målsjanser til å skape spenning i oppgjøret, men var i realiteten aldri i nærheten. Dermed kunne Viking slippe jubelen løs for tre sårt etterlengtede poeng.

– Den store forskjellen i dag var at de scoret målene. De hadde et par gode minutter og scoret. Vi skapte nok sjanser til å spille uavgjort, men det var forskjellen, sa Sandefjords Rufo til Eurosport.

Med det er Viking oppe i fire poeng, like mange som gjestene fra Sandefjord. Viking-trener Bjarne Berntsen innrømmer at det var en stor lettelse å få tre poeng onsdag kveld, etter den tøffe sesongstarten.

– Jeg har vært med så lenge at jeg tåler litt av hvert. Men det er klart, denne seieren var utrolig viktig, sa Berntsen om situasjonen til Eurosport.

Lørdag reiser Viking til Kristiansand for å møte Start, mens Sandefjord får besøk av Sarpsborg 08 søndag.

