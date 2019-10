VIKTIG SEIER: Fitim Azemi åpnet målshowet hjemme mot Kristiansund før han måtte av med skade. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Imponerende Tromsø-seier i nedrykksstriden

(Tromsø – Kristiansund 5–0) Et effektivt Tromsø i poengnød utklasset Kristiansund hjemme på Alfheim og sikret tre svært viktige poeng i nedrykksstriden.

Jørgen Ryggvik Karlsen

Med 5–0 vant dermed Tromsø, som sårt trengte tre poeng i den intense nedrykksstriden, for første gang på Alfheim siden 5. juli og slo kraftig tilbake etter ydmykelsen mot Bodø/Glimt forrige serierunde.

Allerede etter fire minutter sjokkerte hjemmelaget Kristiansund da Fitim Azemi sendte Tromsø i ledelsen.

En våken Azemi snappet opp et dårlig tilbakespill fra Kristiansund-midtstopper Christophe Psyché, og alene med Sean McDermott var den innleide angriperen iskald og lobbet ballen over gjestens sisteskanse til 1–0.

Drøye 20 minutter senere doblet Azemi, som var et konstant uromoment for Kristiansund, ledelsen for et effektivt Tromsø, som ikke hadde funnet veien til nettmaskene på fire kamper og sto med tre strake tap i Eliteserien før de utspilte Kristiansund.

Azemi knuste Bent Sørmo i duell på bakre stolpe etter et vakkert innlegg fra høyre og Eric Smith før han headet inn 2–0, men i duellen med Sørmo skallet de to med hverandre og en blødende Azemi måtte forlate banen.

Ti minutter før Azemi doblet ledelsen burde imidlertid Sondre Sørli sørget for likhet i regnskapet. Christoffer Aasbak traff angriperen prikket et innlegg fra venstre, men Sørli, som skar inn fra høyrekanten, maktet ikke å styre headingen fra fem meter mellom stengene.

Nilsen-kanon

Syv minutter før pause økte Lasse Nilsen ledelsen. Nilsen mottok ballen midt på gjestenes banehalvdel og avanserte noen meter før han sendte av gårde en markkryper som snek seg under McDermott til 3–0.

Rett etter sidebytte fortsatte målfesten da Anders Jenssen fikk stå helt umarkert på fem meter og headet enkelt inn sitt første mål i Tromsø-trøyen.

Tvilsomt rødt kort

En halvtime før slutt ble innbytter Jesper Isaksen utvist etter en takling på Onni Valakari. Etter litt betenkningstid dro dommer Ola Hobber Nilsen frem det røde kortet til Isaksen som traff ankelen til Valakari.

15 minutter før fulltid fastsatte Runar Espejord sluttresultatet til 5–0 da han avsluttet et vakkert Tromsø-angrep med å bøye lærkulen i vinkelen.

Publisert: 06.10.19 kl. 19:57







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 24 11 7 6 37 – 29 8 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

