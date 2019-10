FRUSTRERT: Aron Dønnum var mildt sagt oppspilt da han ble intervjuet i pausen mellom Vålerenga og Stabæk. Frustrasjonen tok han med seg inn til 2. omgang, der det kun ble med 29 minutters fotball for unggutten. Foto: Heiko Junge

Skuffet Dønnum etter nytt tap og utvisning: – Jeg dør for fotballen

VALLE (VG) (Vålerenga – Stabæk 0–2) Ronny Deilas tunge sensommer fortsetter inn i høstmørke. To kjappe Stabæk-mål var nok – og nå står Vålerenga uten seier i Eliteserien siden 5. juli.

Oppdatert nå nettopp







– Vi vil gå tøffere i dem, men vi blir passive i duellspillet og passive i forflytningen. Kantene detter ned og vi blir fryktelig baktunge. Vi slapp til etter hvert, men det blir vanskelig å vinne fotballkamper når man åpner slik, sier en tydelig skuffet Ronny Deila til VG etter kampen.

Det ble tidlig klart at den 106 dager og elleve seriekamper lange marerittrekken ikke skulle brytes lørdag. Vålerenga-forsvaret ble tatt med buksene nede, og Stabæk sørget for nettsus to ganger før det var spilt 20 minutter.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg skjønner faen ikke hva vi driver med, sa Vålerenga-angriper Aron Dønnum til Eurosport i pausen, etter en horribel 1. omgang. Verre skulle det bli – for ham.

Dønnum startet som offensiv midtbanespiller, men ble flyttet ut til høyrekanten da Ronny Deila så seg tvunget til å gjøre grep på 0–2 allerede etter halvtimen spilt – og byttet ut Deyver Vega til fordel for Herolind Shala. Omgangen ble avsluttet bedre enn den ble innledet. Men uten uttelling for vertene.

– Det er klart, når du ligger under 0–2 før det er begynt så taper man fotballkamper, sier Vålerenga-trener Deila.

– Det har ikke vært noen trend at vi har vært så dårlig til å begynne med, men i dag var det veldig spesielt.

Sjansesløseri sørget for at Vålerenga ikke kom seg tilbake i kampen. De fikk både en, to og tre gode muligheter i åpningsminuttene av 2. omgang, men en god Marcus Sandberg og avslutninger av litt for dårlig kvalitet gjorde at Stabæk kunne senke både laget og skuldrene utover i kampen.

Dønnum var tidvis Vålerengas friskeste, men også den tilsynelatende mest frustrerte. Først dro han på seg et gult kort i duell med Andreas Hanche-Olsen i det 57. minutt, deretter gikk han knallhardt til mot Daniel Braaten og fikk – fortjent – sitt andre gule kort med kvarteret igjen å spille. Med en mann mindre på banen var Vålerenga sjanseløse, og var i grunn heldig at det ikke ble styggere sifre.

– Jeg syntes det var litt strengt, men det er selvfølgelig min skyld og jeg legger meg flat. Jeg føler jeg oppfører meg likt hver eneste kamp... Men så er jeg kanskje litt for entusiastisk i dag, sier en slagen Aron Dønnum til VG.

– Jeg dør for fotballen, så det er derfor jeg uttrykker meg såpass mye på fotballbanen. Det er ingenting annet jeg lever for, sier en revansjelysten Dønnum, som ikke legger skjul på at han er skuffet over å miste kampen mot Lillestrøm kommende lørdag.

– Jeg ble sparket ned forrige gang vi spilte. Klart jeg er skuffet.

Stabæk åpnet knallsterkt

Bærumslaget tok kontroll på ballen fra første stund og dominerte innledningsvis, anført av en meget god Luc Kassi som stod oppført venstre indreløper, men opererte som ballvinner, lynving og spiss de første 20 minuttene.

Kassi fant flere ganger rom bak Amin Nouri på Vålerengas høyreside, og ved første anledning la han treffsikkert inn på Sammy Skytte – som først avsluttet rett på Adam Larsen Kwarasey og deretter i mål.

Samme Kassi var å finne, denne gang sentralt i banen, da han snappet opp ballen høyt i banen, sentret til Daniel Braaten før han fortsatte løpet og selv stanget inn 2–0-målet etter 16 minutter spilt.

Stabæks seier gjør at de nå er på 29 poeng – fire mindre enn det klubbens trener Janne Jönsson tidligere har ment er nok for å overleve i Eliteserien. Med fem poeng og null innslupne mål på de tre siste kampene, er det likevel lite som tyder på at klubben er i akutt nedrykksfare med fire kamper igjen av årets sesong.

AVGJORDE: Her stuper Luc Kassi inn 2–0 for Stabæk etter 16 minutter spilt. Foto: Heiko Junge

Publisert: 19.10.19 kl. 22:20 Oppdatert: 19.10.19 kl. 23:36







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 24 16 5 3 54 – 23 31 53 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 24 10 7 7 41 – 33 8 37 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om