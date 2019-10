OBOS-klubber sliter: Fem i rød sone

Jerv, Nest Sotra, Raufoss, Sandefjord og Sogndal. Alle disse OBOS-klubbene er i såkalt rød sone.

– Jeg er ikke spesielt bekymret for OBOS-ligaen som helhet, men jeg er spesielt bekymret for noen få klubber der. Noen må ta rev i seilene, sier Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund, som la fram halvårstallene onsdag.

Ståa er denne:

* Nest Sotra er trukket 3 poeng i OBOS-ligaen for ikke å oppnå delmål i handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem. Tidligere i sesongen ble laget i tillegg trukket ett poeng.

* Sandefjord har fått pålegg om å lage handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem.

* Sogndal har fått pålegg om å lage handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem.

* Raufoss har ligget i rød sone samtlige syv ganger som de er kontrollert siden 2015.

* Jerv ligger i rød sone for fjerde gang på rad. Første gang var 31. desember 2017.

Mens det ikke er en eneste klubb i rød sone i Eliteserien, er det altså i alt fem klubber i OBOS-ligaen. Og slik har det vært i flere år. Siden sist har Strømmen og Ull/Kisa klatret opp i gul sone, mens Sandefjord og Sogndal har falt ned i rød.

– Generelt er det ikke så ille, men det er litt for ille for enkelte klubber, fastslår Rune Nordhaug.

Han innser at det er vanskelig å drifte en klubb innenfor de rammene de har i OBOS-ligaen.

– Ja, det er vanskeligere å drifte, men da må de være ekstra nøye med hvordan de bruker de midlene de klarer å skaffe til veie, for ikke å ende som underskuddsforetagende, fortsetter Nordhaug.

Han sier at OBOS-ligaen som helhet klarer å sette tæring etter næring, men at det er «litt for mange klubber» i rød sone.

Regnskapstallene for første halvdel av 2019 viser at Eliteserien og OBOS-ligaen samlet har omsatt for 840 millioner, en liten nedgang fra 2018. Etter inntekter fra salg av spillere viser resultatet et underskudd på 9 millioner første halvår. Toppserien har et resultat før finans på 3,9 millioner, mens det etter finans er et underskudd på 4,2 millioner.

Eliteserien:

Rød sone: Ingen.

Gul sone: Brann, Kristiansund, Lillestrøm, Odd, Rosenborg, Strømsgodset, Tromsø, Viking, Vålerenga.

Grønn sone: Bodø/Glimt, Haugesund, Mjøndalen, Molde, Ranheim, Sarpsborg, Stabæk.

OBOS-ligaen:

Rød sone: Jerv, Nest Sotra, Raufoss, Sandefjord, Sogndal.

Gul sone: Aalesund, HamKam, Notodden, Sandnes, Skeid, Start, Strømmen, Tromsdalen, Ull/Kisa.

Grønn sone: KFUM Oslo, Kongsvinger.

Toppserien:

Rød sone: Lyn, Vålerenga.

Gul sone: Avaldsnes, Fart, Kolbotn, Røa, Trondheims-Ørn.

Grønn sone: Arna-Bjørnar, Klepp, LSK Kvinner, Sandviken, Stabæk.

