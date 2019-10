GLAD I FOTBALL: Kong Harald er ofte på Ullevaal stadion. Denne helgen skal han til England på kamp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kong Harald til Old Trafford som Solskjær-gjest

MANCHESTER (VG) Kong Harald V (82) kommer til Old Trafford for å se Manchester Uniteds kamp mot Liverpool på søndag.

Det bekrefter Manchester United til VG.

Klubben opplyser at kongen er Ole Gunnar Solskjærs gjest, og at han skal møte manageren etter kampen.

Under et London-besøk i 2005 opplyste kong Harald at han hadde fått seg et engelsk favorittlag.

– Jada. Jeg var her og studerte i begynnelsen av 60-årene. Da var det et fotballag som i dag ligger på annenplass som var suverent best. Det laget støtter jeg, sa kong Harald til VG og bekreftet at det var snakk om Tottenham, som vant både serien og cupen i 1961.

Kong Harald har lenge vært interessert i sport og fikk i 2011 hedersprisen under Idrettsgallaen på Hamar.

– Interessen kommer fra min far, som lærte meg å bli interessert i idrett, sa han den gang til NRK.

Kongen kommer til Manchester på et tidspunkt hvor Solskjær er under stort press. Manchester United ligger på 12. plass på tabellen – to poeng bak Tottenham – og forventes en svært tøff kamp mot et Liverpool-lag som leder serien og har vunnet alle sine kamper i Premier League denne sesongen.

