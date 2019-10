TILBAKE MED ET SMELL: Erling Braut Haaland scoret etter tre minutter etter å ha slitt med lungetrøbbel den siste tiden. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Haaland åpner opp om dramatiske døgn: – Har ligget i sengen og tenkt mye

LIVERPOOL (VG) Erling Braut Haaland (19) var nær å miste borteturen til Liverpool. Bare to dager før storkampen var han på sykehuset i Østerrike.

Den norske tenåringssensasjonen har hatt problemer med lungene den siste tiden. Det var grunnen til at han bare spilte en drøy halvtime i Champions League-oppgjøret mot Liverpool onsdag kveld. Det var nok til å utmerke seg: Haaland scoret bare tre minutter etter at han kom inn fra benken i 4–3-tapet mot den regjerende mesteren.

– Du kan tenke deg en 19-åring fra Bryne som får problemer med lungene i uken før en kamp mot Liverpool på Anfield. Du kan tenke deg hva som skjer i hodet hans da. Du vil ut og trene, men det går ikke, du får ikke lov og sånt. Jeg har ligget i sengen og tenkt mye, for å si det sånn, sier Haaland til norsk presse etter å ha scoret sitt fjerde Champions League-mål for sesongen.

– Hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt når du kjenner at kampen kunne ryke?

– Det har egentlig aldri vært en tanke for meg. Jeg visste at jeg kom til å spille litt her, og det gjorde jeg. Jeg var dårlig, men det nytter ikke å komme med negative tanker når du er syk. Det er ikke vits, sier Haaland til VG.

Han var stinn av selvtillit i sitt møte med norsk presse etter målet mot Liverpool:

Det var lenge svært usikkert om 19-åringen, som dediserte feiringen sin til vennegjengen fra Bryne på tribunen, i det hele tatt kunne være med på turen til England.

– Det var nære på, sier 19-åringen og fortsetter:

– Jeg satt på sykehuset for to dager siden, så jeg vil si at jeg var rimelig fornøyd da legene sa jeg kunne spille en halvtime. Du aner ikke hvor glad jeg var for at jeg fikk starte på benken i det hele tatt.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hva lungeproblemene hans dreier seg om, men det er ikke første gang i karrieren at det hemmer ham. Det samme skjedde i 2017, da han gikk fra Bryne til Molde. Da slet han med en lungebetennelse, men han har fortalt til TV 2 at «det var mye som feilte meg da», og at han «kom tilbake som en annerledes mann».

På spørsmål om han er bekymret for at lungeproblemene dukker opp igjen, svarer Haaland «ingen kommentar».

