Arsenal-stjernen likte ikke å bli kalt pengefiksert: – Du er en klovn

Pierre-Emerick Aubameyang (30) glitrer og ble kåret til månedens spiller i Premier League. Men ble rasende da han ble beskyldt for å være opptatt av penger – og kalte gamlesjefen sin for en «klovn».

Ole Kristian Strøm

Geir Juva

Nå nettopp







Her er våre oddstips!

Aubameyang har 49 mål på 75 obligatoriske kamper for Arsenal og er på vei mot en personlig milepæl. Og med tanke på at han har scoret i seks av Arsenals åtte siste bortekamper, er det all grunn til å følge med når klubben tar turen til Sheffield mandag.

Men så var det altså pengene. Ifølge spotrac.com og flere andre medier har Aubameyang en ukelønn på over to mill. kroner i Arsenal, altså mer enn 100 mill. kroner i året.

les også Gunners-legende: Arsenal og United trenger minst tre år

Kanskje var det det Borussia Dortmunds administrerende direktør Hans-Joachim Watzke hadde i tankene da han nylig sa til Süddeutsche Zeitung:

– Det er klart at det er vanskelig å holde på spillere med sånne summer. Mange går da på grunn av pengene til klubber som ikke har spilt i Champions League på årevis.

Onsdag er det Vikinglotto: 56 millioner!

Og om Aubameyang spesielt:

– Han blir nok varm om hjertet når han ser på bankkontoen sin, men på onsdager ser han Champions League på TV og er lei seg.

les også Tre på rad for Chelsea

Arsenal spiller nemlig bare Europa League denne sesongen, mens Borussia Dortmund er i Champions League.

Uttalelsen til Dortmund-sjefen falt ikke i god jord hjemme i stua hos Aubameyang i London. Han tok til motmæle på Twitter:

– Det er bedre for deg om jeg aldri snakker om hvorfor jeg egentlig forlot Dortmund, mister Watzke. Du er en klovn.

les også Solskjærs trekk hylles i pressen: – Fantastisk

Aubameyang kom siden inn på salget av Ousmane Dembéle:

– Jeg husker den tiden da du sa at vi aldri kom til å selge Ousmane. Men så kom det mer enn 100 millioner, og du var den første til å ta pengene. Ikke snakk om penger, please. La meg være i fred!

Pierre-Emerick Aubameyang gjorde fem mål på fire ligakamper for Arsenal i september og ble månedens spiller i konkurranse med blant andre Kevin De Bruyne og Riyad Mahrez.

På den andre siden av banen sliter Sheffield United etter at rekordkjøpet Oli McBurnie ifølge BBC er siktet for fyllekjøring etter å ha blitt stoppet fredag morgen.

les også Klopp refser United-stilen: – De forsvarer bare

Dermed er det usikkert om 200 mill. kroner-kjøpet er i troppen som skal møte Arsenal mandag kveld. Politiet i West Yorkshire bekrefter saken overfor BBC. Sheffield United-spissen skal også ha kjørt for fort. Allerede den 6. november må han møte i retten i Leeds.

VG-tips: Under 2,5 mål

* Sheffield United - Arsenal får æren av å avrunde Premier League-runde nummer ni. Hjemmelaget har klart seg sånn tålelig bra for å være en nykommer. Ni poeng på åtte ligamatcher viser fasiten - men vi merker oss at bare tre av dem er plukket hjemme.

* Alt dreier seg om å unngå nedrykk for Sheffield-klubben, og man er tilsynelatende ikke utpreget nøye på hvordan det skjer. Etter 2-0-bortetriumfen over Everton for en måned siden har vertene spilt tre kamper i liga og ligacup uten å lage mål.

* Arsenal jobbet seg til en 1-0-hjemmeseier over Bournemouth i den siste kampen før pausen, og står uten tap på fem ligakamper (2-3-0). Det er egentlig bare 1-3-bortetapet for Liverpool som har vært en nedtur. Derfor er vi litt forundret over at manager Unai Emery angivelig er under et press til å levere. Allerede torsdag skal laget i aksjon i Europa League hjemme mot portugisiske Vitoria Guimaraes.

Du kan spille frem til kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Premium.

Publisert: 21.10.19 kl. 17:17

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 9 8 1 0 21 – 7 14 25 2 Manchester City 9 6 1 2 29 – 9 20 19 3 Leicester City 9 5 2 2 16 – 8 8 17 4 Chelsea 9 5 2 2 19 – 14 5 17 5 Arsenal 8 4 3 1 13 – 11 2 15 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om