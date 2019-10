Hornelands harde dom: – Vi er et seigt fotballag

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – PSV Eindhoven 1-4) Rosenborg-trener Eirik Horneland sier at laget hans ikke har blitt bedre siden samme tid i fjor, og mangler ferdigheter, intensitet og tempo.

– Jeg så en del europacupkamper i fjor, og vi er egentlig på samme nivå som i fjor. Det er bekymringsfullt at vi ikke har tatt steg, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til VG.

– Hva går galt?

– Vi blir tatt på ferdigheter, intensitet og tempo. Vi spiller rett og slett mot et bedre lag. Vi klarer ikke å kompensere på andre måter for at de har et høyere register enn oss.

– Ydmyket

Rosenborg var aldri i nærheten av å ta poeng fra et PSV-lag, som aldri behøvde å slite seg ut for å ta tre poeng på Lerkendal. Det tok 57 minutter før Rosenborg fikk sin første avslutning på mål. Da ledet bortelaget 3–0.

– Vi blir ydmyket. Jeg syns vi spiller med lavere tempo, og med mindre selvtillit enn vi gjorde tidligere i sesongen. Vi er et seigt fotballag, svarer Horneland på Adresseavisens spørsmål.

- Er dere lengre unna Europa-nivået enn du hadde trodd?

– Jeg trodde vi skulle være nærmere med tanke på den fine perioden vi hadde tidligere i sesongen. Men så har det vært en nedadgående kurve etter Dinamo Zagreb-kampen. Vi har vært sjanseløse i to europacupkamper nå.

Sisteplass

Resultatet gjør at Rosenborg står med null poeng på to kamper, 1–5 i målforskjell og sisteplass på tabellen.

– Vi har levert to dårlige prestasjoner. Vi skapte ingenting mot Lask og særdeles lite i dag. Vi henger ikke sammen på tempo og intensitet; jeg syns det er det verste.

– Tore Reginiussen er ute i dag, og det ser ut som det mangler piff og lidenskap ute på banen. Har Rosenborg nok ledertyper?

– Jeg er enig i at det kan se sånn ut, men jeg tror ikke det er det det går på.

Tomt prat

I kamp etter kamp har Rosenborgs trenerteam, enten det er assistenttrener Trond Henriksen selv eller Horneland, snakket om å gå hardt ut fra start av, og dominere kampene med angrepsvillig fotball.

– Vi klarer ikke å være med fra start av her i dag. Det ser ut som det er litt tap av form. Det går på både det fysiske og det mentale.

– Hva er forskjellen på lagene?

– Forskjellen på oss og PSV er betegnende for det nivået vi møter i Europa, der lagene har en voldsom intensitet. Vi ser det hver uke i Champions League og Europa League at tempoet er ekstremt høyt. Vi klarer ikke å matche det tempoet.

– Vi har mange angrepsvåpen

PSV-trener Mark van Bommel svarte slik på spørsmål om hva som er den største forskjellen på lagene:

– Resultatet. Vi har mange angrepsvåpen. Vi har hurtighet og mange spillere som kan score mål. Jeg er veldig fornøyd med kampen. Hva som er forskjellen på lagene er ikke så viktig for meg, så lenge vi vinner, sier van Bommel til VG.

