STERK: Erik Lamela hadde to målgivende pasninger og en scoring i storseieren. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Landsmannen ga Pochettino en etterlengtet opptur: – Lekestue

(Tottenham - Røde stjerne 5–0) Argentinske Erik Lamela (27) var i kjempeform, og Røde stjerne ble smadret i Nord-London.

For mindre enn 10 minutter siden







Etter 1–1 mot bunnlaget Watford hjemme i Premier League på toppen av svake resultater i hele høst har det virkelig begynt å brenne under føttene til Tottenham-sjef Mauricio Pochettino.

Det ble derfor en gledelig opptur for argentineren hjemme mot Røde stjerne i Champions League.

Harry Kane scoret med pannebrasken allerede etter ni minutter, assistert av Pochettinos landsmann Erik Lamela, og etter det var det Hueng-min Son-show i London.

Sør-koreaneren dunket 2–0 i mål på direkten etter et nydelig Lamela-innlegg, før han var iskald på 3–0: Plasserte ballen nede til venstre for Røde stjerne-målvakt Borjan.

– Nå er det lekestue her, uttalte TV 2-kommentator Kasper Wikestad da Kane, Lamela og Son var i ferd med å kombinere seg til 4–0 etter pause.

HERJET: Lamela, Kane og Son hadde null problemer med å rundspille gjestene fra Serbia. Foto: Nick Potts / PA Wire

Men 4–0 var uunngåelig, og denne gangen fikk Erik Lamela lov til å avslutte et angrep også. Han vendte om med et perfekt touch ute ved straffemerket, og plasserte ballen enkelt forbi Borjan i Røde stjerne-nettet.

– Røde stjerne har ingenting å stå imot med, sa Wikestad på lufta.

Og det hadde de selv ikke etter at Pochettino valgte å ta av Son. Harry Kane ble spilt gjennom til venstre, men briten syntes tydeligvis at dét ble litt for enkelt. For etter å først ha latt hele forsvarsfireren til Røde stjerne komme seg på plass igjen, så satte han kula iskaldt nede til høyre for keeper fra spiss vinkel.

Og da leverte hjemmefansen et etterlengtet øyeblikk for Mauricio Pochettino. Argentinerens supportersang runget ut over Tottenham Hotspur Stadium.

En viktig opptur for Tottenham og Pochettino. For nå venter serieleder Liverpool i Premier League på søndag.

Stillingen i gruppe B etter tre kamper:

Bayern München - 9 poeng Tottenham Hotspur - 4 poeng Røde stjerne - 3 poeng Olympiakos - 1 poeng



Det var lekestue andre steder i England tirsdag også:

Publisert: 22.10.19 kl. 22:51







Mer om