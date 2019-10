Eksperter om Haaland: – En krysning mellom Flo og Carew

Hvordan er det mulig å være 19 år, 194 centimeter, råsterk, rask og teknisk – og angrepsspiller – på fotballens høyeste nivå?

Fotballverden har fått øynene opp for Erling Braut Haaland på rekordtid etter Salzburg-spissens sensasjonelle seks mål på tre Champions League-kamper.

Han skiller seg ut. De færreste blir angrepsspillere når de er så høye, enda færre har både fysikk, fart og topp tekniske ferdigheter.

Zlatan Ibrahimovic (1,95) er i den kategorien, men på mange måter et helt spesielt unntak. I Premier League, verdens rikeste liga, er nesten alle som er godt over 1,90 høye forsvarsspillere. Olivier Giroud og Andy Carroll er blant de lengste spissene, begge 193 centimeter, og typiske for angripere på den størrelsen: Ganske statiske, sterke, gode i lufta.

Giroud har i og for seg god nærteknikk, men har aldri vært særlig kjapp. Erling Braut Haaland er én centimeter høyere, og veldig langt unna å være statisk.

EKS-KJEMPER: John Carew og Tore André Flo under en landslagstrening i 2000. Til høyre Andreas Lund. Foto: Tor Richardsen

Norsk fotball er ikke helt ukjent med så svære spisser: Først Tore André Flo på 1,93, deretter 1,95-høye John Carew, og NFFs talentsjef Håkon Grøttland går rett i angrep med disse to stjernene da han skal prøve å beskrive Haaland.

– Erling er litt som en krysning mellom Flo og Carew. Carew med kraften og hurtigheten og Flo med teknikken, sier Grøttland.

Mangeårig landslagslege Lars Engebretsen, nå Olympiatoppen-lege og leder for medisinsk forskning i IOC, mener det samme:

– Du kan nok si at han er en slags blanding mellom Carews muskelkraft og Flos teknikk.

Konfrontert med uttalelsene fra Grøttland og Engebretsen, sier den gamle keeperkjempen Erik Thorstvedt:

– Ja, kanskje det. Carew hadde en urkraft, Tore André var veldig smart i spillet sitt og god teknisk. Vi får tenke litt mer på den krysningen. Ole Gunnar (Solskjær) bør kanskje inn også, hans spesielle evne til å få ballen i mål. Og Alfie (faren) må vel også være med i en krysning ...

Håkon Grøttland husker godt da NFF hentet inn Haaland på samling første gang som 14-åring.

– Da var han liten og sped, men han hadde smartnessen i bevegelsene, distinktheten og råskapen. Han vokste veldig mye veldig fort, har beholdt smartnessen, koblet på fysikk og blitt en maskin, sier han.

Da Haaland var 17 og et halvt år hadde han vokst nesten 20 centimeter på to år. Idrettslege Lars Engebretsen mener at han har greid å utnytte den ekstreme veksten på en optimal måte.

– Noen har en drastisk vekstspurt når de er 16–17–18 år, og hvis man trener hardt samtidig kan det være en fordel. Da utnytter man veksten bedre enn hvis den skjer gradvis. Man girer opp motoren på en annen måte, så lenge det ikke kommer en belastningsskade, som det er en risiko for. Det er områder på skjelettet som er litt svakere i en vekstfase.

IDRETTSLEGE: Lars Engebretsen. Foto: Ole Kristian Strøm

Han mener Haaland har hatt flaks som har en kropp som har tålt den treningsmengden.

– Dermed har han utnyttet veksten fysiologisk. Det er det ganske få som klarer, og denne type atleter har vi ikke mange av i Norge. Vi ser mye av det i amerikansk basket, der spillere vokser enormt under tiden på college. De trener veldig mye, og sveller ut enormt. Det blir spennende å se om Haaland klarer å vedlikeholde og utvikle kroppen. Han har fortsatt en del å gå på.

– Hva tenker du på da?

– Han kan sannsynligvis utvikles enda mer muskulært. Det er først det siste halvåret han har trent så hardt som nå og tempoet er blitt høyere, sier Engebretsen, men poengterer samtidig at man da fort beveger seg på grensen av hva kroppen tåler.

– Salzburg-trener Jesse Marsh har sagt at Haaland alltid er den siste som forlater treningen. Kan det være skummelt?

– Jeg tviler ikke på at de har kontroll på det. Men det største ansvaret ligger hos spilleren selv. Den tekniske treningen er jo den samme, forskjellen er spurtene, at han skal hoppe høyere, bli kjappere på 20 meter, på fem-ti meter. Det er en annen type og mer krevende trening. Men han har jo greid det bra i mange år, og det virker som han har fornuftige folk rundt seg, sier Engebretsen.

Håkon Grøttland mener at man i hele Fotball-Europa er enig i at spissrollen er blitt litt neglisjert de siste årene.

– Den spanske fotballens suksess, med mer fokus på tekniske spillere, har preget mange land. Det har ført til at det er skapt veldig mange gode midtbanespillere, men færre rene spisser. Det har blant annet gjort at flere lag har spilt helt uten spiss, sier Grøttland, som også peker på at fotballen har endret seg de siste 20 årene.

– Det er mindre rom og flater og man må beherske mye mer i en spissrolle. Man trenger å beherske flere ting samtidig. Det holder ikke med én spisskompetanse, som høyden og styrken. Man må også kunne håndtere ballen på små flater og ha frekvens i beina.

NFF-TOPP: Håkon Grøttland. Foto: Sindre Øgar

– Er det derfor Haaland lykkes, at han har kombinasjonen av alt dette?

– Ja, jeg tror det. Vi ser det på hvordan mål scores. Færre og færre kommer av tidlige innlegg, der en stor spiss ligger og stanger inn scoringer. Det er andre typer situasjoner, kombinasjonsspill i 16-meteren, en spiss må beherske mye mer.

– Hva mener du er Haalands aller fremste egenskap?

– Veldig banalt og enkelt sagt, han scorer mål. Det er en kunst i seg selv. Han er utrolig effektiv og flink til å komme til avslutninger. Det er mye oppmerksomhet på fysikken, men jeg tror først og fremst det handler om smartnessen i bevegelsene. Og jeg har sjelden sett en spiller være så klinisk i avslutningene.

– Er han det største spisstalentet du har sett i norsk fotball?

– Jeg har egentlig lovet meg selv at jeg ikke skal hausse spillere for mye, men jeg tror aldri vi har hatt en så komplett spiss før, svarer Grøttland.

«Det er noe med måten han løper på», sa TV2-ekspert Erik Thorstvedt da Champions League-kampen mot Napoli ble oppsummert, der Haaland scoret to.

– Løpesettet er så dynamisk. Det er ikke så mange som løper like lett. Det er noe urkraftaktig, eksplosjonsartet over det, og det er veldig vanskelig for en motstander å forholde seg til ham. De må både tenke på innlegg fra sidene, samtidig er han god på små flater og veldig rask, sier Thorstvedt til VG.

– Det er noe litt «okseaktig» over ham, og hvis man greier å være okse og samtidig ha kald nok hjerne foran mål og god nok teknikk, så blir det en enormt god kombinasjon, sier eks-keeperen som også er 194 centimeter høy.

KEEPERKJEMPE: Erik Thorstvedt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han mener det er en stor fordel for Haaland at han ikke alltid har vært en kjempe.

– Han har ikke vært den typen som dominerte på grunn av størrelsen. Det ga ham gode vaner for hvordan han måtte jobbe, utnyttet små rom. Det er noe helt annet hvis det er en spiller som alltid har vært vant til å flyte på fysikken, sier den tidligere Tottenham-målvakten, som også minner om følgende:

– Det kan være at han ikke scorer mer i Champions League denne sesongen. Det er til og med sannsynlig at det skjer. Dette kommer til å gå rykk og napp. Ingen må tro at han kommer til å score to mål i hver kamp, men vi må likevel sette pris på at ingen andre har scoret seks mål i sine tre første Champions League-kamper. Det er ganske sykt.

PS! Erling Braut Haaland og Salzburg møter Rapid Wien i morgen klokken 17. Kampen kan ses på VG+. Salzburg topper tabellen, tre poeng foran LASK, etter elleve serierunder.

