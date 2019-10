SCORET IGJEN: Raheem Sterling er i fyr og flamme om dagen. Her har han nettopp sendt Manchester City i ledelsen mot Aston Villa. Foto: Martin Rickett / PA Wire

City legger press på Liverpool etter storseier

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Aston Villa 3–0) Etter en svak førsteomgang slo City-stjernene nådeløst tilbake etter pause. Nå er det opp til Liverpool å svare.

Den overbevisende hjemmeseieren over Aston Villa, etter scoringer av Raheem Sterling, Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan, betyr at de regjerende mesterne reduserer avstanden opp til serieleder Liverpool til kun tre poeng før Jürgen Klopps menn skal ta imot Tottenham søndag ettermiddag.

Manchester City, som startet uten Sergio Agüero fra start for andre gang på rad i Premier League, fikk en treg start på kampen mot et Aston Villa-lag som forsvarte seg med nebb og klør i striregnet på Etihad Stadium.

David Silva misbrukte en gigantisk mulighet etter flott forarbeid av Raheem Sterling ett minutt før hvilen, men ellers var det ikke mye å hoppe i taket for, og det var utvilsomt en betenkt Pep Guardiola som løp rett inn i spillertunnelen da dommeren blåste av den første omgangen.

Men han trykket utvilsomt på de rette knappene i garderoben, for det gikk bare 20 sekunder fra avspark i andre omgang til ballen lå i nettet: Ederson slo ballen langt ut til Gabriel Jesus, som forlenget til Sterling, og den britiske målmaskinen avsluttet angrepet med et skudd via keeper og inn i mål.

City-stjernen, som scoret hat trick mot Atalanta i midtuken, står nå med 13 mål på 14 kamper i alle turneringer denne sesongen – flest av alle i Premier League.

Her kan du se Sterling score tre mål på 11 minutter i tirsdagens Champions League-kamp:

Etter det første målet var Aston Villa sjanseløse. Kevin de Bruyne økte til 2–0 da han pisket et knallhardt innlegg fra venstre som gikk forbi alt og alle og endte sin ferd i nettmaskene. Fire minutter senere banket Gündogan inn kampens tredje mål.

Dermed kunne Guardiola med god samvittighet gi to av sine største stjerner en hvil det siste kvarteret: De Bruyne og Sterling gikk ut, inn kom Phil Foden og Sergio Agüero.

Det ble ingen flere scoringer, men i stedet et skår i gleden for City da Fernandinho pådro seg sitt andre gule kort for dagen og dermed rødt. Dermed mister Guardiola enda et alternativ på stopperplass i neste kamp – men da er det kanskje greit at det er hjemme mot Southampton, som tapte 0–9 hjemme mot Leicester fredag kveld …

