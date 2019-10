NY TUNG KVELD: Ronny Deila på sidelinjen på Skagerak Arena lørdag kveld. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

VIF-seieren røk på overtid etter drømmemål: - Sinnssykt deilig

SKIEN (VG) (Odd-Vålerenga 1–1) Bård Finne så ut til å gi Vålerenga klubbens første seier siden juli, så utlignet Birk Risa med et vanvittig skudd.

Tre minutter ut i tilleggstiden satte Birk Risa inn utligningen med et drømmemål for Odd. Det var en rakett fra backen og da røk seiersdrømmen for Vålerenga som hadde imponert.

– Jeg tenkte å skyte, så gikk den inn. Jeg kjente at det kunne bli farlig. Vi skulle helst hatt med oss tre poeng, men det er sinnssykt deilig når vi scorer på overtid, sier Risa til Eurosport.

Da Bård Finne satte inn 1–0 borte mot hjemmesterke Odd i starten av 2. omgang, var det slett ikke ufortjent.

For bortelaget hadde hatt flere store sjanser mot et da tamt Odd-lag som kom til denne kampen med ti seire og to uavgjorte kamper hjemme denne sesongen. Det skulle vært et kriserammet lag mot et topplag, men i Skien så det ikke slik ut.

Da Vålerenga tok ledelsen etter 56 minutter avsluttet Bård Finne et nydelig angrep. Han kombinerte nydelig med Vilhjalmsson, fikk ballen tilbake og avsluttet på glitrende vis etter først å ha dratt seg forbi to Odd-forsvarere og deretter satt ballen kontant i mål langs bakken.

Det var hele tre måneder siden forrige seier, da Finne ga Vålerenga ledelsen. Og det var vill jubel blant spillerne på sidelinjen da trepoengeren så ut til å være innenfor rekkevidde igjen for første gang siden seieren mot Bodø/Glimt.

For siden seieren over Bodø/Glimt har det gått tre måneder med seierstørke for Oslo-laget. Og Vålerenga har blitt tidvis avkledd i Eliteserien.

Og mot Odd levde håpet til tre minutter på overtid, men da var skuffelsen enorm for Vålerenga-spillerne som igjen må se at rekken uten seier ble forlenget.

Dermed er Oslo-laget fortsatt i fare for å blande seg ned i nedrykksstriden.

Publisert: 05.10.19 kl. 19:52 Oppdatert: 05.10.19 kl. 20:03







