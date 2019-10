Deila frykter ikke nedrykksstrid: – Sinne, skuffelse og forbannelse

SKIEN (VG) (Odd – Vålerenga 1-1) Ronny Deila markerte tre måneder i sjefsstolen uten seier. Men han er nå ikke redd for at det blir nedrykksstrid for Vålerenga.

Mot Odd så Bård Finne ut til å gi Vålerenga klubbens første seier siden kampen mot Bodø/Glimt 5. juli, før drømmen om seier brast på overtid.

Tre minutter ut i tilleggstiden satte Birk Risa inn utligningen med et drømmemål for Odd. Det var en rakett fra backen.

– Det er sinne, skuffelse og forbannelse og alt det, sier Deila til VG etter kampen.

Spillere og treneren føler de har «mistet» fire poeng bare på de to siste kampene.

Nå har laget plassert seg på 8. plass med syv poeng ned til Tromsø på kvalikplassen. Men laget fra Nord-Norge har én kamp mindre spilt. På spørsmål om hvordan det er å oppleve at de fortsatt ikke har vunnet på tre måneder, svarer Deila:

– Det er en tøff periode for alle som er glade i Vålerenga, sier Deila, som mener at laget ikke har klart å takle medgang – og at de ikke har hatt tro på seg selv.

Men frykter han nedrykksstrid?

– For det første må vi få de poengene vi trenger for ikke å rykke ned. Det er viktig. Men jeg er ikke redd for det, dersom vi presterer som i dag. Da kommer vil til å slå de fleste lagene, sier Deila, som har denne kamprekken igjen (se faktaboks):

Gjenstående kamper for Vålerenga:

19. oktober: Vålerenga-Stabæk

26. oktober: Lillestrøm-Vålerenga

3. november: Vålerenga-Brann

11. november: Tromsø-Vålerenga

24. november: Vålerenga-Molde

1. desember: Mjøndalen-Vålerenga

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey nekter å tro at Vålerenga skal havne i nedrykksstriden denne høsten.

– Jeg er ikke redd for det i det hele tatt. Vi er altfor bra for det. Det viser vi i dag og det viste vi forrige kamp også. Vi er uheldige. Han (Birk Risa) får et lykketreff etter 92 minutter. Ranheim skaper én sjanse på oss. Der burde vi burde vunnet 4–1 eller 5–1 mot Ranheim. Her burde vi hatt to mål før de får det ene, sier Kwarasey, som imidlertid ser at laget må grave dypt for å hente poengene for tiden.

VILL JUBEL: Bård Finne jubler over 1–0 scoringen mot Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Uavgjortresultatet satt langt inne for Odd mot Vålerenga og det innrømmet flere Odd-spillere også. Da Bård Finne satte inn 1–0 borte mot hjemmesterke Odd i starten av 2. omgang, var det slett ikke ufortjent.

For bortelaget hadde hatt flere store sjanser mot et da tamt Odd-lag som kom til denne kampen med ti seire og to uavgjorte kamper hjemme denne sesongen. Det skulle vært et kriserammet lag mot et topplag, men i Skien så det ikke slik ut.

– Vi hadde fortjent å vinne i dag, men samtidig gjør vi noen dumme feil på slutten som gjør at vi får for mange situasjoner i og rundt 16-meteren. Da er de beste lagene harde til å straffe deg, sier Deila.

Nå er rekken uten seier ti kamper på rad (se faktaboks):

Vålerengas rekke uten seier siden 5. juli:

Vålerenga-Kristiansund 1-1 UAVGJORT

Strømsgodset-Vålerenga 3-2 TAP

Stabæk-Vålerenga 1-1 UAVGJORT

Vålerenga-Haugesund 1-2 TAP

Bodø/Glimt-Vålerenga 4-0 TAP

Vålerenga-Rosenborg 1-1 UAVGJORT

Sarpsborg 08-Vålerenga 1-0 TAP

Vålerenga-Viking 0-4 TAP

Vålerenga-Ranheim 1-1 UAVGJORT

Odd-Vålerenga 1-1 UAVGJORT

Bård Finne scoret Vålerengas mål etter 56 minutter. Han kombinerte nydelig med Vilhjalmsson, fikk ballen tilbake og avsluttet på glitrende vis etter først å ha dratt seg forbi to Odd-forsvarere og deretter satt ballen kontant i mål langs bakken.

– Det er ekstremt skuffende. Vi hadde trengt en trepoenger. Hadde vi tatt den borte her, hadde vi vist hva som bor i oss. Det gjør vi for så vidt også, men vi er ikke like offensive som før scoringen, etterpå, sier Finne til VG.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

