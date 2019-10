HELTEN: James Milner feirer sin straffescoring sammen med Jordan Henderson og Divock Origi. Foto: CARL RECINE / X03807

Liverpool vant igjen – nærmer seg fantastisk rekord

(Liverpool – Leicester 2–1) Liverpool er to kamper unna å sette en fantastisk rekord etter å ha vunnet for 17. gang på rad i ligaen.

James Maddisons utligning drøyt ti minutter før slutt så ut til å rappe to poeng fra serielederen, men over to minutter inn i overtiden gikk Sadio Mané overende i en duell med Mark Albrighton inne i 16-meteren.

Mané falt lett, men ikke lett nok til at videodommerne mente straffeavgjørelsen burde gjøres om. Veteranen James Milner plasserte enkelt inn 2–1, og etter kampen var det fullstendig kok med mange spillere involvert, litt uklart hvorfor, men Leicesters Ayozi Perez så sintest ut.

Dermed fortsetter Liverpool jakten på Manchester Citys snaut to år gamle rekord på 18 strake ligaseire.

Jürgen Klopps lag, serieleder med full pott etter åtte serierunder, vant også de ni siste i forrige sesong. Den forrige seriekampen Liverpool ikke vant var for over syv måneder siden, 3. mars mot nabo Everton (0–0).

Neste motstander er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på Old Trafford, et lag som ikke har imponert noen denne sesongen, men som greide 0–0 i tilsvarende oppgjør for et halvår siden.

STOPPET NESTEN LIVERPOOL-REKKE: James Maddison jubler etter sin utligning. Foto: PETER POWELL / EPA

Skulle Liverpool også slå United, er det Tottenham hjemme på Anfield som gjenstår før laget eventuelt har rekorden alene. Men viktigere enn den rekordjakten er det selvsagt at Liverpools kanonåpning på sesongen fortsetter.

Møtet med Leicester var sett på som et av sesongens vanskeligste så langt. Tidligere Liverpool-manager Brendan Rodgers har virkelig fått angrepsfart på laget etter sin inntreden i slutten av februar, og Leicester var nummer tre foran denne serierunden.

Rodgers fikk en varm velkomst av Anfield, men det gjorde også laget hans. Leicester ble ikke rundspilt, men Liverpool var klart best i 1. omgang.

Både James Milner og Roberto Firmino hadde gode muligheter før Sadio Mané plasserte inn ledermålet rett før pause, men den store prestasjonen var James Milners pasning: Fra egen banehalvdel, med venstrebeinet, rundt hele forsvaret og knapt Diego Maradona kunne gjort det vakrere enn den 33 år gamle grovarbeideren som aldri slutter å imponere.

KAOTISK: Det var høy temperatur da dommer blåste av. Foto: PETER POWELL / EPA

Liverpool var best i 2. omgang også, og Mané og Firmino kunne øket ledelsen, men Jamie Vardy hadde også en stor mulighet til å utligne og belgiske Dennis Praet var ikke mange centimeterne unna med sitt langskudd.

Så ble James Maddison dyttet gjennom av Ayoze Perez, skuddet gikk under keeper Adrian. Anfield prøvde å løfte sine de siste ti minuttene, men Leicester så ut til å ha god kontroll på sitt ene poeng, helt til Mané ble felt og Milner ble den store helten.

PS! Det er fire år og én dag siden Brendan Rodgers' siste kamp som Liverpool-manager. I en 3-5-2-formasjon startet disse i 1–1-møtet med Everton 4. oktober 2015: Mignolet – Can, Sakho, Skrtel – Clyne, Milner, Coutinho, Leiva, Moreno – Sturridge, Ings.

