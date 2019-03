Kommentar

Solskjær ansatt i United: Et snev av gambling

Det ville vært politisk umulig for Manchester United-ledelsen å velge en annen manager enn Ole Gunnar Solskjær. Men fortsatt er det et par viktige områder nordmannen må bevise at han behersker.

Selv om det strengt tatt ikke er så overraskende, og det sier i seg selv ganske mye, er det noe «klype seg i armen»-aktig over at Manchester Uniteds permanente manager er fra lille Norge.

Dersom noen for bare noen måneder siden hadde spådd at noe slikt ville skje, ville det fremkalt regelrett hånlatter. Men Ole Gunnar Solskjær har virkeliggjort den ulitmate drømmen, og det er ikke så lett å ta innover seg hvor stort dette faktisk er.

United er en av de mest kjente globale merkevarene, og du får knapt en mer attraktiv jobb i fotballens verden.

På veien til en jobb det kan diskuteres om cv’en i utgangspunktet var sterk nok til, har Solskjær hatt litt hjelp av både timingen i terminlisten og millimetermedgang i nøkkelsituasjoner.

Men det har da aldri vært forbudt å ha flyt, og det oppbyggende fokuset, med utgangspunkt i kunnskap og kjærlighet til klubbens røtter, har gått rett hjem.

Trolig var avansementet mot Paris Saint-Germain i Champions League i realiteten «point of no return». Der og da oppstod en situasjon der det ville være både umulig og utenkelig å se andre veier.

Hadde man sendt Solskjær tilbake til Norge etter sesongen og valgt en annen, ville nordmannens popularitet ha skapt håpløse arbeidsforhold for etterkommeren. Og etter å ha delvis bommet med David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho, er nok det siste klubben vil nå å legge seg ut med en tilskuerskare som har begynt å smile igjen.

Etter denne sammenhengende lovprisingen, er det likevel grunn til å stille et par spørsmål på en ellers euforisk dag.

Ansettelsen lukter et snev av gambling, for det gjenstår et par områder der vi ikke helt vet om Solskjær har det som trengs i det lange løp:

Nå skal han bygge over tid, og da handler det om å treffe i det kommende overgangsvinduet, både hva gjelder spillere inn og ut. Et av de viktigste nøkkelpunktene blir å finne en forsvarssjef med stor F. Tenk bare hva United kan bli om de får en effekt tilsvarende den van Dijk har gitt Liverpool?

Taktisk i de største oppgjørene trengs det mer empiri for å se at han kan være helt der oppe, uavhengig av svingende marginer.

Og kanskje aller viktigst trenger vi å se hva han får til i motgang. Får vi noen flere varianter a la Wolverhampton i cupen og stemningen eventuelt måtte surne litt, hva slags leder viser han seg som da?

Summa summarum har Ole Gunnar Solskjær tatt managerjobben såpass med storm at kontrakten måtte komme. Men det innebærer ikke at vi kan sette to streker under svaret - og konstatere at det blir en suksess på lang sikt.

Men himmel og hav, så spennende det skal bli å følge eventyrets permanente kapitler.

