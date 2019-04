NYTT TAP: Jesse Lingard (t.v.), Ole Gunnar Solskjær og Manchester United står nå med fire tap på de fem siste kampene. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ekspert med dyster United-dom: – Må en ulykke til

MANCHESTER (VG) Den anerkjente fotballeksperten Guillem Balagué (51) er bekymret for tilstanden i Manchester United.

Spanjolen møter VG på tribunen på Old Trafford etter å ha kommentert Barcelonas seier over Ole Gunnar Solskjærs menn på BBC.

Han ser rundt seg på stadion, som er helt tom idet klokken nærmer seg midnatt, engelsk tid.

– Denne stadion ser gammel og sliten ut, og det samme gjør laget. De trenger nye fjes, de trenger kvalitet, og de har et problem, for de kan ikke signere de beste spillerne i verden. De har kastet bort så mange år. Det føles som at det trengs en gigantisk gjenoppbygging, sier Balagué.

– Kan du på noen som helst måte se for deg at de slår ut Barcelona i returkampen på Camp Nou?

– Ulykker skjer. Men det må definitivt en ulykke til. Jeg klarer rett og slett ikke se hvordan United kan vinne den kampen over 90 minutter, når du må produsere god fotball og forsvare deg godt. Barcelona trenger ikke engang være på 100 prosent for å gå videre.

Med fire tap på de siste fem kampene, og to tap på tre kamper siden han ble permanent manager, har vinden begynt å snu for Solskjær, som for få uker siden ble unisont hyllet for jobben han gjorde i Manchester United.

– Solskjærs jobb da han kom inn, var relativt enkel. Han åpnet vinduene og slapp inn frisk luft. Alle var glade. Så kom det til et punkt hvor det var umulig ikke å gi ham jobben, sier Balagué og fortsetter:

– Men dette er menneskelig natur. Først reagerer spillerne på et skifte av manager, men etter hvert begynner man å bli litt slurvete, man tar det litt mer med ro, og plutselig står man med en dårlig rekke med resultater på et avgjørende tidspunkt av sesongen der man virkelig burde vinne.

SKEPTISK TIL UNITED: Guillem Balagué er ikke imponert av det han så på Old Trafford onsdag kveld. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Balagué mener den virkelig store jobben for Solskjær ikke handler om én kamp i Barcelona, men om en omfattende ryddesjau i Manchester United fra og med denne sommeren. Men det vil ta tid, advarer BBC-profilen.

– Det er nå den vanskelige jobben starter for ham. Jeg er overbevist om at han kan klare det. Men alle må forstå at det kommer til å ta tid. Det kommer ikke til å fungere umiddelbart. Han trenger hjelp til å finne de riktige talentene, sier Balagué.

Han peker på to mulige signeringer for Solskjær til sommeren: Kalidou Koulibaly, midtstopperen fra Napoli, og Saúl Ñíguez, midtbanespilleren fra Atlético Madrid.

– Det er den typen spillere kan sikte etter. Jeg vet at fansen gjerne vil drømme om å få tilbake Cristiano Ronaldo eller noe sånt, men det kommer ikke til å skje. Dette handler om gjenoppbygging. Jeg tror han trenger tre overgangsvinduer for å få ting på plass, sier Balagué.

Publisert: 11.04.19 kl. 18:00