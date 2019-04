2018: Daværende Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen gir Nicklas Bendtner en klem etter 3–0-seieren over Vålerenga på Lerkendal i juni. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg snudde – holder evaluering for seg selv

I fjor bestilte Rosenborg en ekstern evalueringsrapport for den turbulente 2018-sesongen. Planen var å offentliggjøre deler av den, men nå har RBK valgt å ha den for seg selv.

– I utgangspunktet skulle deler offentliggjøres, men så kom de frem til at de ikke ville gjøre det likevel. De mente at det ville forstyrre oppkjøringen. Jeg vet at dette har blitt diskutert mye internt i Rosenborg, sier sosiologiprofessor Per Morten Shiefloe ved NTNU til VG.

I rapporten, som har blitt gjennomført av Schiefloe og forskerkollega Martin Rasmussen, kommer det etter det VG erfarer frem at spillerne er kritiske til egen innsats og kravene som ble stilt i klubben i 2018, et år RBK vant både serie og cup.

Spillerne og det sportslige støtteapparat er bare en del av rapporten. Evalueringen handler også om administrasjonen og ledelsen. Nå holdes hele rapporten skjult for allmennheten.

Schiefloe hadde forventet at klubben ville gå ut med noe informasjon.

– Noe er åpenbart internt, men en del av den er av en sånn karakter at det kunne vært offentlig. For eksempel hvordan klubben etterlever sine verdier eller evaluering av sesongen i fjor, sier Schiefloe til VG.

– For få krav

Ifølge strategi- og organisasjonssjef Trond Alstad hadde RBK i utgangspunktet tenkt at en stor del av evalueringen skulle offentliggjøres før den siste treningsleiren til Marbella i mars, men Alstad forteller at man ikke fikk tid til å gå gjennom rapporten internt før tett opp mot seriestarten.

HOLDER RAPPORT INTERNT: Trond Alstad (t.h.) og styreleder Ivar Koteng under en pressekonferanse mens RBK og Haugesund var i konflikt om Eirik Horneland. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Nå ønsker vi fokus på seriestarten og treningshverdagen, og konsentrerer innsatsen om det, begrunner Alstad.

Ifølge Schiefloe ble rapporten overlevert Rosenborg i siste halvdel av januar.

2018-sesongen endte godt med både serie- og cupgull for Rosenborg, men året ble også preget av kaos, skandaler og turbulens. Sparkingen av Kåre Ingebrigtsen endte i retten på nyåret, mens Nicklas Bendtner ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør.

Rapporten har ført til mange erkjennelser i Rosenborg, opplyser kilder til VG.

– Vi har gjort evalueringen og har gått gjennom resultatet med spillere, trenere, ansatte og styret. Så diskuterer vi tiltak etter hva som kom frem. Vi har fått bekreftet en del ting og mener vi har funnet noen årsaker til det som ikke har fungert, sier Alstad.

I Eliteserien fikk RBK uventet hard kamp fra Brann, mens trønderne ble en kasteball i Europa League-gruppespillet mot Salzburg, Celtic og Leipzig. Rosenborg har hele tiden hatt fokus på utvikling, og har ambisjoner om å prestere i Europa. Derfor varslet sportslig leder Stig Inge Bjørnebye en ekstern og «ubehagelig» evaluering gjennom Adresseavisen i fjor.

Nå ønsker ikke Stig Inge Bjørnebye å kommentere den samme evalueringen.

VG kan erfare at det at en rekke spillere mener det har vært for komfortabelt å være RBK-spiller og at man må kunne forvente større innsats. Mange er kun mellomfornøyd med egen innsats i «the double»-sesongen.

Det har blitt stilt for få krav, og det har vært for snilt.

– Det jeg kan si er at det er en ærlig spillergruppe som forventer at 2019-sesongen blir bedre, sier Alstad.

VG kontaktet fjorårets Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen for å høre hans tanker om at det skal ha blitt stilt for få krav i fjor.

– Jeg har ikke lyst å uttale meg om Rosenborg eller den evalueringen, sier Ingebrigtsen.

– Har du blitt hørt i evalueringen?

– Nei, jeg har ikke blitt kontaktet, svarer Ingebrigtsen, som ledet RBK til 19. juli i fjor.

I oktober i fjor holdt keeper André Hansen en tordentale i garderoben etter en pinlig uke med tap mot Molde og Leipzig og uavgjort mot Sandefjord. Han mente det var på høy tid å si fra og mente folk måtte se seg selv i speilet, ifølge Eurosport.

I desember sa Pål André Helland til Adresseavisen at han trodde alle var enige om at det har vært litt for snilt.

– Spillergruppa har ikke vært dyktig nok til å lære opp de nye når det kommer til krav og spillestil, og trenerne har ikke vært flinke nok til å ta tak i ting som ikke har vært bra nok, uttalte Helland.

Evalueringen har blitt gjort for tre ulike grupper: En for spillerne, en for det sportslige støtteapparatet og en for administrasjonen.

– Det er først og fremst det sportslige som har vært interessant her, men det er også sett på etterlevelsen av verdiene i klubben. Når det gjelder kulturen i Rosenborg har vi også fått en del svar, påpeker Alstad.

Publisert: 12.04.19 kl. 09:07