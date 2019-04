Debutant: Petter Strand leverte scoring i hjemmedebuten mot Strømsgodset søndag. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Bergenseren Strand fikk hjemmedebuten: – En utrolig god følelse

BERGEN (VG) Bergenseren Petter Strand har spilt eliteseriefotball siden 2014. Søndag debuterte bergenseren endelig hjemme på Brann stadion og kronet det attpåtil med scoring i 1–1-kampen mot Strømsgodset.

– Det var en utrolig god følelse å få debutere her hjemme i Bergen. Vi har landets beste supportere, så det var ekstra spesielt å entre Brann stadion i rød drakt.

24-åringen er fra Åsane i Bergen, men har tatt en noe utradisjonell vei, før han omsider entret dørene på Brann stadion. Etter flere år for Tertnes i 3. divisjon og en kort visitt innom Fyllingsdalen, signerte den fotrappe midtbanespilleren for Sogndal i 2014.

Der ble Strand umiddelbart en hit og de tre siste sesongene har han tilbragt i Molde. Nå er han omsider «hjemme» i Bergen.

– Spesielt å synge Nystemten

Strand har som de aller fleste unge bergensere stått på Brann stadion og sunget med til Nystemten. Da var det ekstra spesielt å være én av de elleve i rød drakt ute på gressmatta.

– Jeg har alltid drømt om å få synge Nystemten som Brann-spiller. Nå skjedde det endelig. Ideelt sett skulle vi selvfølgelig vunnet kampen - da hadde hjemmedebuten vært perfekt.

For etter 53 minutter fikk Strand muligheten alene med Viljar Myhra og bergenseren gjorde ingen feil:

Etter målet løp han rett bort til fansen på Store Stå.

– Supporterne leverer fantastisk gjennom hele kampen, så det var gøy å feire scoringen sammen med dem.

Vil spille indreløper

Strand startet oppgjøret på venstrekant, men innrømmer at en indreløper-rolle er hans foretrukne posisjon.

– Jeg føler jeg er best som indreløper. Vi har mye kamper frem mot sommeren og da kommer det nok til å bli behov for meg i den posisjonen også. Det er der jeg trives best.

– I dag starter du som kant og scorer mål i tillegg. Kan det bety at du ender opp der også fremover?

– Jeg scorer mål som midtbanespiller også jeg, så det er ikke noe å tenke på, avslutter Strand lattermildt.

Ineffektivt Brann-lag

Lars Arne Nilsens gutter spilte en svak førsteomgang og det var ikke ufortjent at Amahl Pellegrino sendte Strømsgodset i føringen like før pause. Drammensernes 5–4–1-formasjon gjorde det vanskelig for Brann å skape sjanser, men etter pause slo muren sprekker.

Petter Strand trengte nemlig bare åtte minutter av den andre omgangen før den forløsende scoringen kom i hjemmedebuten. Rødtrøyene kjørte på for det avgjørende 2–1-målet og kastet inn både Daouda Bamba og Azar Karadas i jakten på scoring. Et Strømsgodset-lag som hadde et trøblete 2018, stod derimot bra i egen boks og tok et råsterkt poeng på Brann stadion.

Strømsgodset står dermed med fire poeng, mens Brann plasserer seg på 11.plass med ett poeng etter Eliteseriens to første kamper.

Scoring: Petter Strand (i midten) satte inn 1–1 i hjemmedebuten på Brann stadion. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Publisert: 08.04.19 kl. 04:56