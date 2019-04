I ODD-DRAKT: Sander Svendsen (21) signerte for Odd på tampen av overgangsvinduet. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Svendsen før RBK-møtet: – Jeg har et sterkt hat til den klubben

Odds moldenser Sander Svendsen (21) tar sterke ord i bruk når han skal beskrive forholdet til Rosenborg.

Like før sesongen ble sparket i gang sikret Odd seg Sander Svendsen på lån fra den svenske klubben Hammarby. Den unge spissen, som er fra «rosenes by» og har spilt for Molde, er mildt sagt klar for gi jernet mot Rosenborg på Lerkendal mandag kveld.

– Ingenting er bedre enn å slå Rosenborg – på Lerkendal. Jeg har et sterkt hat til den klubben, og det har jeg hatt siden jeg var en 13–14 og spilte elitefotball mot dem, sier kantspilleren til Varden.

Svendsen har møtt Rosenborg på Lerkendal tre ganger tidligere, og de kampene har endt med to tap og én uavgjort.

Sterk serieåpning

Odd imponerte i serieåpningen sin borte mot Brann forrige helg. Skiensklubben vant 3–2 etter to scoringer fra Torgeir Børven og én fra Vebjørn Hoff. Da spilte Sander Svendsen 90 minutter.

Han har stor tro på at kveldens kamp skal ende med Odd-seier og dermed hans første seier mot Rosenborg på Lerkendal.

– Jeg har en god følelse. Vi skal opp der og ta tre poeng. De hadde en dårlig opplevelse i Bodø nå sist, mens vi hadde en god opplevelse her mot Brann, så vi er fulle av selvtillit, sier Svendsen til lokalavisen.

Rosenborg hadde en tøff opplevelse mot Bodø/Glimt i serieåpningen da de tapte 2–0. Det kunne også ha kommet flere baklengsmål, men en god Arild Østbø hindret det.

