Sen Kerr-scoring ga Chelsea viktig hjemmeseier

(Chelsea – Liverpool 2–1) Chelsea måtte slite veldig for poengene, men Sam Kerrs scoring i det 86. minutt senket Liverpool og ga en svært viktig seier i gullkampen i engelsk superliga.

Liverpool tapte i helgen 0-4 for dumpekandidaten Leicester, men framsto på en helt annen måte i den utsatte kampen mot seiersvante Chelsea. Emma Koivisto ga gjestene ledelsen med et volleyskudd ved lengste stolpe før det var spilt to minutter.

Keepertalentet Faye Kirby spilte meget bra og bidro til at Chelsea tross stor spillemessig dominans måtte vente til det 41. minutt på utligningen. Da nikket Niamh Charles inn et hjørnespark fra Eve Perisset.

Etter pause dominerte Chelsea enda mer spillemessig, men skapte færre sjanser. I det 65. minutt la Guro Reiten et flott innlegg mot lengste stolpe, der innbytter Pernille Harder var centimeter fra å nå fram.

Reiten fikk ballen i nettet i det 81. minutt, men det ble vinket for offside. TV-bildene viste at det var en tvilsom avgjørelse, og om det hadde vært VAR ville målet trolig blitt godkjent.

Fem minutter senere spilte det ingen rolle, da Kerr var framme på returen etter Jessie Flemings stolpeskudd. Kerr hadde misbrukt flere gode muligheter i kampen, men storscoreren kunne juble til sist.

Seieren betyr at Chelsea er fire poeng bak serieleder Manchester United med to kamper mindre spilt. Laget har fortsatt alt i egne hender. Chelsea og United møtes også i FA-cupfinalen 14. mai på et utsolgt Wembley.

Maren Mjelde, som har vært veldig god for Chelsea i det siste, var ikke i troppen onsdag.

Kampen skulle egentlig vært spilt i januar, men ble da avbrutt etter seks minutter på grunn av frossen bane.