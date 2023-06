TUNGT NEDERLAG: Åge Hareides Island tapte på hjemmebane.

Åge Hareide tapte i Island-debuten

(Island – Slovakia 1–2) Det ble ingen pangstart på Åge Hareides jobb som islandsk landslagssjef i fotball. Han måtte tåle tap for Slovakia hjemme i Reykjavik.

NTB

Tapet betyr at Island er på etterskudd i jakten på en direkteplass i neste års sluttspill. Laget har tre poeng etter like mange kamper. Tirsdag kommer Cristiano Ronaldo og Portugal til Laugardalsvöllur.

Åge Hareide er den første nordmann som har trent tre landslag. 69-åringen har kommet tilbake som trener en rekke ganger etter pauser de siste årene.

– Jeg har snart flere comeback enn a-ha, sa Hareide til Aftenposten før debuten.

Hareide tok over som islandsk landslagssjef etter oppgjørene som ble spilt i mars. Seier i debuten ville gitt ham en kickstart, men i stedet ble det en tung hjemmenedtur i Reykjavik. Slovakia er en motstander islendingene trolig må ende foran for å bli blant de to beste i en pulje Portugal er favoritter i.

Alfred Finnbogason (i midten) omfavnes etter å ha utlignet til 1–1 for Island i lørdagens kamp mot Slovakia i EM-kvalifiseringen.

Tomás Suslov ble slovakenes matchvinner med en merkelig scoring i det 70. minutt. En klarering fra vertenes kaptein Jóhann Berg Gudmundsson traff ham i ryggen, og ballen gikk i en bue over Islands burvokter.

Et godt straffespark fra Alfred Finnbogason ga Island 1–1 få minutter før pause. I forkant var Willum Willumsson først på en returball og ble klumsete taklet av Slovakias venstreback Dávid Hancko.

Situasjonen oppsto etter et svakt utspark fra keeper. Island brøt høyt i banen og stormet i angrep.

Et kvarter tidligere hadde Juraj Kucka gitt gjestene ledelsen på et distanseskudd. Det kom få trekk etter et dårlig innkast fra hjemmelaget. Kucka fikk ballen fra den tidligere Napoli-stjernen Marek Hamsík.

Sunnmøringen er inne i sin tredje jobb som landslagssjef etter tidligere å ha ledet Norge (2003–08) og Danmark (2016-2020). Sistnevnte tok han til både VM og EM.