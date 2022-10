Kommentar

Høgmos oppreisning: Høstens vakreste eventyr

Per-Mathias Høgmo har ledet Häcken til svensk seriegull.

Han ble ikke profet i eget herrelandslag. Heldigvis er gjenoppstandelsen til «Per Messias» en historie om noe av det vakreste fotball kan by på.

Meningene har vært mange om mannen som nå har skapt et moderne eventyr i Häcken, der han er nybakt seriemester.

Adjektivene har florert om Per-Mathias Høgmo over år, med varierende valør.

Det er vel egentlig ikke så mange som både er blitt genierklært og latterliggjort i samme grad som nettopp ham

Nå er det heldigvis lovordene som dominerer igjen. Høgmo overtok et bunnlag, skapte en seiersmaskin og har gjort det på en måte som oser av trygghet og tro på et prosjekt.

Kontrasten mellom hvordan Høgmo omtales i Sverige og hva han tidvis har vært utsatt for her til lands, kunne knapt vært større.

Det er jo noe ekstra vakkert når en fagmann kommer tilbake og lykkes, ikke minst om man har vært gjennom så mye tyn som det Høgmo har.

Rent fotballfaglig har det aldri vært noen tvil om at en av Norges mest skolerte trenere har mer kompetanse enn de fleste.

Men det er flere forhold rundt perioden som norsk landslagssjef som har rammet ettermælet hans, i alle fall frem til nå.

Det var et vrient utgangspunkt å overta etter Drillo, og fallhøyden ble enda større da Høgmo valgte en svevende og litt pompøs kommunikasjonsform.

Feiling da det gjaldt å kvalifisere seg, kombinert med noen disposisjoner det var vanskelig å forstå, var det som skulle til for at Høgmo ble en huggestabbe for mange.

Da var det fort gjort å glemme OL-gullet han vant som landslagssjef for kvinnene, eller serien med sterke prestasjoner tidligere i karrieren. Har du bommet med herrelandslaget, sitter stempelet kraftig i pannen.

Deler av kritikken mot Høgmo var nok noe overdrevet, og det er en del av historien at han faktisk var nær ved å lykkes med landslaget. Men til slutt ble statistikken - 18 tap på 35 kamper - og en tapt tro på prosjektet altfor mye å takle.

Perioden i Fredrikstad ble heller ikke den gjenreisningen av ham som den fotballgale byen hadde håpet.

Forhåpningene var kanskje ikke de helt store da han ble hentet til klubben som i fjor ble nummer 12 i Allsvenskan, men snakk om å peke nese til kritikerne!

I Häcken har Høgmo fått forme og prege laget i sin ånd. Det har han gjort med en selvtillit som fikk klubbens sportssjef Martin Ericsson til å uttale at han kunne mestret Real Madrid. Til slutt kunne han cruise inn til gullet.

Nå har det også begynt å komme spekulasjoner om veien videre for veteranen.

Det er ikke lenge siden mange anså ham som avskrevet. Nå har «Per Messias» nok en gang frelserstatus.

Forandringen fryder - forvandlingen er usedvanlig fortjent.