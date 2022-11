Kommentar

Verst i VM

TRØKK: Danmarks midtstopper Joachim Andersen hadde en svak aften mot Australia i Qatar-VMs siste gruppespillkamp.

(Australia-Danmark 1–0) Glem snakk om dansk dynamitt. Nordisk løskrutt er verdensmesterskapets aller største skuffelse så langt.

Det er bare halvannet år siden Danmark sjarmerte Europa sønder og sammen. De røde og hvite spilte seg helt til EM-semifinalen, på tross av det som skjedde med playmaker Christian Eriksen mot Finland.

I Qatar har Kasper Hjulmands menn erstattet handlekraft med apati, og ryker rett ut av VM etter å ha scoret kun ett mål.

Det ble satt inn av en midtstopper, med assist fra en midtstopper. Verken mot Tunisia eller Australia ble det nordisk nettkjenning.

De offensive spillerne reiser hjem med null, niks og nada i målprotokollen.

Jeg spurte Hjulmand om problematikken med mangel på målscorere etter to kamper, da Kylian Mbappé nettopp hadde senket danskene på containerarenaen i Doha.

Da feide han nærmest bort hele spørsmålet, og kom med en lang utlegning om hvor mange i troppen hans som er i stand til å score mål. De ordene må han bite kraftig i seg nå.

Problemet til danskene er jo ikke bare AT de forlater verdensmesterskapet allerede i gruppespillet. De reiser hjem i skam etter sørgelige prestasjoner.

Hvis vi ser på den rekken av kvalitetsspillere Danmark tross alt har, er det så langt ikke mulig å se en eneste nasjon som har underprestert like mye i forhold til realistiske forventninger.

Riktignok kan Belgia og et par andre gjøre danskene rangen stridig når også de er ferdige med gruppen. Men akkurat nå er Danmark på toppen av «verst i VM»-kåringen.

Jada, vertslandet Qatar har også vært en eneste stor parentes på banen, Wales ble en kasteball og Canada står med null poeng. Men ingen av disse var det grunn til å ha tro på i samme grad som hva gjaldt danskene.

Det styrker heller ikke Danmarks sak at gruppen var ganske overkommelig på papiret. Tunisia er nummer 30 på FIFA-rankingen, Australia er nummer 38. Her snakker vi ikke om dårlige fotball-lag, men de er heller ikke bedre enn at Eriksen, Højbjerg, Schmeichel & co skal være på et klart høyere nivå.

Det ble en uforutsett nedtur for Danmark at Simon Kjærs verdensmesterskap skulle bli så vondt og vanskelig som det ble.

Først var det kapteinsbind-bråket som stjal oppmerksomheten rundt forsvarssjefen. Deretter oppstod skadeproblemer som selvsagt ikke var optimale for laget. Men tross alt er det helt i motsatt ende at utvalget er tynt, og det er begrenset i hvilken grad det er en unnskyldning at kapteinen fikk trøbbel.

Før kampen denne onsdagen var det danske utgangspunktet enkelt. De måtte slå «Socceroos» for å avansere fra gruppespillet.

I stedet sørget Mathew Leckies scoring for et overraskende avansement sammen med Frankrike.

For Danmark er VM-oppsummeringen både brutal og enkel: Om du ikke klarer å slå Australia, har du ingenting i sluttspillet å gjøre.

Basert på at Danmark har levert gjennom tre kamper, er det neppe mange nøytrale tilskuere som kommer til å savne laget.

Kontrasten mellom det vi så i EM og det vi har fått servert i VM kunne knapt vært større.