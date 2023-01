Kommentar

Brasiliansk balansekunst er en drøm for United!

Casemiro har hatt enorm påvirkning på Manchester United etter overgangen.

Han løser kanskje ikke så mye på lang sikt, men akkurat nå har Casemiro (30) vist seg å være drømmespilleren for Erik ten Hag i gjenreisningen av Manchester United.

Det er bare drøyt tre måneder siden ydmykelsen i det forrige Manchester-derbyet.

De røde så ut som vettskremte statister på Etihad, mens Erling Braut Haaland og Phil Foden scoret hvert sitt hat-trick.

Klasseforskjellen var uvirkelig.

Legger vi dette sammen med hvordan Manchester United fremstod da de ble knust av Brentford etter å ha tapt mot Brighton i åpningen, tydet mye på at sesongen skulle bli vond og vanskelig.

Men noen sentrale personer ville det annerledes.

Nå fremstår styrkeforholdet langt mer åpent når det er United som inviterer byrivalen på besøk.

I serien har de røde bare ett tap etter 3-6 mot City. Champions League-spill neste sesong fremstår godt innenfor. Skulle Manchester United vinne lørdag, er de helt i ryggen på Haaland & co.

Hvem skulle ha trodd det for ganske kort tid tilbake?

En sentral forklaringsfaktor er åpenbart at klubben har fått en sjef med stor S.

Erik ten Hag bryr seg ikke om størrelsen på egoer eller spillernes stjernestatus når han velger. Ten Hag har uten å mukke vraket både egen kaptein og portugiseren som til slutt forlot klubben.

Men på banen handler nok den aller største endringen om hva som har skjedd med midtbanen.

Det er flere som skal ha ros, men den aller største blomsterbuketten bør nok fansen sende til den brasilianske balansekunstneren.

Casemiro.

I ham har Manchester United fått akkurat den stabiliserende evnen, den roen og den troen som har vært sårt savnet lenge.

I en artikkel i The Telegraph kommer det frem at den tidligere Real Madrid-spilleren ikke skal ha latt seg stresse av hvordan klubben han endte i startet sesongen.

«Si til dem at jeg skal fikse dette», skal budskapet hans ha vært overfor egne agenter. Og jammen meg har Casemiro holdt det løftet.

Han fikk en sakte innfasing i laget etter overgangen, men utover høsten og vinteren har han vært en trygghetsgarantist.

Det har hjulpet å få inn Antony, Eriksen, Martinez og at Rashford fant igjen seg selv. Men det er mulig å argumentere for at den aller viktigste brikken, som holder hele strukturen på plass, heter «Carlos Henrique Casimiro».

The Telegraph har sammenlignet statistikken for Manchester United med og uten Casemiro på banen. Forskjellen er himmelropende. Motstanderen scorer færre og har færre skudd på mål når 30-åringen er på banen enn når han ikke er det, og også pasningsspillet påvirkes positivt av Casemiros nærvær.

Et ankepunkt mot byggverket til ten Hag er at både Casemiro og midtbanekollega Christian Eriksen ikke akkurat er ungfoler.

Og med Cristiano Ronaldo ute av klubben, uten at en erstatter fra øverste hylle er på plass, er det defintivt mye å jobbe med på Old Trafford fremover.

Men at troen er tilbake etter så mye trøbbel over så mange år, har uvurderlig verdi for fanbasen til det som skal være en av verdens aller største klubber.

Det er bemerkelsesverdig hvor mye Erik ten Hag har klart å sette stempel på i løpet av noen måneder, og ikke minst varmer det nok mange røde hjerter hvordan han engasjerer seg i så mange deler av klubben samtidig.

Et lokaloppgjør er en uforutsigbar affære. Spiller for spiller er Manchester United per i dag ikke helt på de lyseblås nivå. Men med en helt annen mental inngang, og med Casemiros selvtillit som lim, er det selvsagt fullt mulig at vintersuksessen fortsetter i den røde delen av byen.

For Manchester City er tre poeng helt avgjørende i forsøket på å tette gapet til Martin Ødegaard og Arsenal. Alt tyder på at de må slite langt mer for dem enn de måtte i høst.

Kampstart 13.30.