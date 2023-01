NY JOBB: John Carew på Ullevaal.

Carew skal jobbe med barn og unge i Norges Fotballforbund

John Carew ansettes i en 80 prosent engasjementstilling i NFF, der han skal jobbe inn mot barn og unge.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir kjempespennende. Jeg er veldig opptatt av talentutvikling og jeg håper å kunne bidra med å utvikle spillere – og få frem flere spiller som Ødegaard og Haaland, sier Carew til VG.

– Jeg håper jeg kan litt om hva som må til for å få frem topp, topp spillere som skal ta Norge til mesterskap i fremtiden, legger han til.

Carew er en av tidenes beste norske fotballspillere, og har 24 mål for Norge. I november ble han dømt til en ubetinget fengselsstraff for grovt skattesvik. Dommen konkluderte med at Carew ikke handlet forsettlig.

Carew håper han kan kombinere soning med jobben i NFF.

– Jeg har tenkt på dette et par-tre år allerede. Nå falt det veldig naturlig. Jeg hadde en veldig fin prat med Karl-Petter Løken, og de synes også det var veldig spennende, sier 43-åringen, som har prioritert skuespillerkarriere og andre ting enn fotball etter karrieren.

I desember ble det klart at Carew slutter som ambassadør for spillselskapet ComeOn. Den nye pengespilloven har ført til betting-brudd i Kjendis-Norge.

Den nye loven trer i kraft 1. januar. Den gir Lotteritilsynet myndighet til å ilegge bøter til enkeltpersoner som reklamerer for spillselskaper.

– Jeg var proff i 15 år, og rett etter fotballen vil man kanskje ta et steg tilbake. Jeg har blitt spurt av mange om jeg vil komme tilbake, og jeg har tenkt at det ville skje på et tidspunkt. Jeg har kjent på det de to-tre siste årene.

NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken forteller at Carew tok kontakt før jul.

– John kommer til å bli en ressursperson i norsk fotball. Det er vi helt sikre på. Da han tok kontakt, så tok vi den muligheten med åpne armer. Vi ville også bidra med å hjelpe John i den tøffe perioden han er inne i, sier Løken til VG.

– Dette var noe han hadde tenkt på en stund, men som virkelig hadde aktualisert seg etter at han i vinter ble dømt til fengselsstraff for uaktsom skatteunndragelse. Det er en vanskelig periode for John nå og han ønsker å bidra inn i noe som oppleves meningsfullt, sier Løken.

– Med sin fotballbakgrunn har John mye å bidra med overfor barn og unge i fotballen og vi er glade for å kunne rekke ut en hånd og for at NFF kan få bruke hans erfaring og kapasitet i norsk fotball. Vi er derfor enige om et engasjement ut 2024, sier han.

John Carew har spilt 91 landskamper for Norge.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til idretten. Fotball er fortsatt en viktig del av mitt liv. Det blir fint å kunne bidra med å utvikle en ny generasjon spillere, forteller John Carew.

– Det er tøffe tak for John nå. Han er dømt for grovt uaktsom skatteunndragelse, og skal gjøre opp for seg. Det er fint at han ønsker å bidra med sin kompetanse overfor barn og unge. Kanskje får han også muligheten til å jobbe som en del av soningen. Det er i så fall vinn-vinn. Det føles riktig å gi ham denne muligheten og samtidig få tilbake en kapasitet til norsk fotball, sier fotballpresident Lise Klaveness.