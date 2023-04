Åge Hareide er ny landslagssjef for Island.

Bekreftet: Åge Hareide ny landslagssjef for Island

Åge Hareide gjør comeback i treneryrket og tar over jobben som landslagssjef for det islandske herrelaget i fotball.

NTB

Det bekrefter det islandske fotballforbundet fredag. VG skrev torsdag at Hareide og Island var enige.

Det blir trenerveteranens tredje landslagsjobb etter å ha ledet både Norge og Danmark tidligere.

69-åringen har ved flere anledninger sagt at han har lagt opp som fotballtrener, men gjorde comeback i september i fjor da han tok over svenske Malmö for ut sesongen. Også for åtte år siden var det MFF som lokket Hareide ut av pensjonistlivet.

Hareide har en lang trenerkarriere. Den stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde. Han har også trent klubber som Helsingborg (to perioder), Brøndby, Rosenborg (to perioder), Norge, Örgryte, Viking og Danmark. Sistnevnte tok han til åttedelsfinale i VM i 2018.

I vinter jobbet han som NRK-ekspert under fotball-VM.

Island ligger på 4.-plass i sin gruppe i EM-kvalifiseringsgruppe etter to kamper. Laget åpnet med 0-3-tap for Bosnia-Hercegovina før det ble 7-0-seier over Liechtenstein.

I juni venter Slovakia og Portugal, begge kamper på hjemmebane.

