TIL SPANIA: Ada Hegerberg har vært i Lyon siden 2014. Blir Barcelona neste klubb?

Marca: Barcelona vil kjøpe Hegerberg

Ada Hegerberg (27) kan bli tidenes dyreste kvinnelige fotballspiller. Storklubben FC Barcelona vil hente den norske stjernen, melder spansk storavis onsdag.

«Barcelona går for Hegerberg», skriver Marca onsdag morgen.

Avisen melder også at den norske stjernespissen er klubbens store overgangsmål kommende sommer og at de ønsker å sikre seg Hegerbergs underskrift før VM i Australia og New Zealand starter i midten av juli.

Hegerberg-agent Victor Bernard har ikke besvart VGs henvendelser onsdag formiddag.

Info Fakta om Ada Hegerberg * Fullt navn: Ada Martine Stolsmo Hegerberg * Alder: 27 år (født 10. juli 1995) * Fra: Sunndalsøra * Klubb: Olympique Lyonnais (Lyon), Frankrike * Tidligere klubber: Sunndal, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam * A-landskamper/mål for Norge: 76/43 * Debut på landslaget: Som 16-åring i 2011 * Utmerkelser: Vant i 2016 både Aftenpostens gullmedalje (som første fotballspiller noensinne) og Sportsjournalistenes statuett (som første kvinnelige fotballspiller), i tillegg til Uefa-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa. I 2018 ble hun som første kvinne tildelt Ballon d’Or (Gullballen). Har vunnet NFFs gullball tre ganger. * Utvalgte meritter, med Stabæk: Cuptittel 2012. Med Lyon: Fem Champions League-trofeer, seks franske serietitler og fem franske cuptitler. Med Norge: EM-sølv i 2013. * Hegerberg ble 30. oktober 2019 mestscorende kvinne i mesterligaen da hun slettet Anja Mittags rekord på 51 mål. Hun gjorde i oktober 2021 comeback etter alvorlige skadeproblemer som satte henne utenfor i 625 dager. * Gjorde i april 2022 comeback for Norge etter at hun 29. august 2017 offentliggjorde at hun tok «pause» fra landslagsspill på grunn av misnøye med fotballforbundets arbeide med landslaget i planlegging, forberedelser og gjennomføring, kommunikasjon og dialog. * Var i mars i år tilbake for klubblaget Lyon etter et langt skadeavbrekk. * Aktuell: Den spanske avisen Marca skriver onsdag at Barcelona og Lyon er i forhandlinger om en overgang. (NTB) Vis mer

Men dersom en overgang skulle bli en realitet, og Hegerbergs franske eventyr kommer til en slutt etter ni år, vil hun bli den tredje norske kvinnen som ikler seg Barcelona-drakten.

Fra før av spiller Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen for katalanerne.

Barcelona er Spanias soleklare nummer én-klubb på kvinnesiden.

De har vunnet ligaen de siste tre årene og vært Champions League-finalist to sesonger på rad. De vant i 2021, men måtte gi tapt for nettopp Hegerberg og Lyon i fjor.

27 år gamle Hegerberg skrev i 2020 under en kontraktsforlengelse med franske Lyon. En kontrakt som varer frem til sommeren 2024.

VG utvider saken.