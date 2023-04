ANSTRENGT FORHOLD: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kritiserer TV 2-journalist Arilas Ould-Saada.

Fagermo ut mot TV 2-journalist som hevder seg «bannlyst»

VALLE (VG) Dag-Eilev Fagermo (56) skal ha boikottet TV 2-reporter Arilas Ould-Saada (27), ifølge sistnevnte. Etter en treningskamp mandag ettermiddag nektet Vålerenga-treneren å svare på flere av VGs spørsmål om saken, før han utdypet i et senere telefonintervju.

TV 2 har betalt 4,5 milliarder for å vise norsk fotball de neste seks årene. I en podkast én uke før premieren på Eliteserien, uttalte TV 2-journalist Arilas Ould-Saada at han er boikottet av Fagermo.

– Jeg er rett og slett blitt bannlyst av Fagermo, sier Ould-Saada i podkasten «Spiss Vinkel».

Han skal ha fått nei på forespørsel om intervju med Fagermo etter å ha skrevet flere saker i februar om en konflikt mellom den utlånte VIF-spilleren Amor Layouni og Fagermo.

– Bannlyst er han ikke. Det er ikke riktig å si det. For jeg bannlyser ingen. Jeg sier at dybdeintervjuer og saker som er bredere, da lar jeg meg intervjue av journalister som jeg føler gjengir det som blir sagt. Det er svaret på det, sier Fagermo på telefon til VG mandag kveld.

Overfor VG, hvor Ould-Saada tidligere har jobbet, leser han opp en beskjed som sist måned ble formidlet fra medieansvarlig Tina Wulf i Vålerenga på SMS:

«På grunn av gjentatte saker med deg, ønsker ikke Dag-Eilev Fagermo at du kommer hit.»

FOTBALLREPORTER: Arilas Ould-Saada dekker blant annet Eliteserien, herrelandslaget og Champions League for TV 2.

Mandag vant Vålerenga 2–1 i generalprøven mot Jerv. Etterpå var Ould-Saada til stede i intervjusonen. Der innledet Fagermo med å si til de fremmøtte journalistene at han var syk og derfor måtte holde avstand.

Da VG konfronterte VIF-treneren med opplysningene om at han hadde bannlyst TV 2s reporter, nektet han for det.

– Jeg boikotter ingen. Jeg svarer til de jeg skal svare, men jeg stiller ikke opp på ekstra intervjuer med folk du ikke kan stole på. Det er sånn jeg har vært veldig lenge i bransjen, sier Fagermo til VG, før han fortsetter:

PÅ INTILITY ARENA: VGs Joachim Baardsen (til høyre) stiller her Fagermo spørsmål om kritikken mot TV 2s reporter etter mandagens treningskamp mot Jerv.

– Noen skriver saken som den er. Det er ikke så viktig i dag for enkelte. For andre er det viktigere å få klikk. Da skriver man saken som den ikke er. Når det har skjedd flere ganger, er jeg ikke interessert i å prate med folk mer enn jeg må. Det er ikke dermed sagt at jeg ikke prater med ham hvis jeg må. Når jeg ikke må, så må jeg ikke. Det bestemmer jo jeg. Det er ytringsfrihet i Norge, vet du.

Etter å ha vært tilhører til kritikken, reagerer Ould-Saada slik:

– Det får stå for hans regning. Jeg står inne for journalistikken jeg har laget, både om Dag-Eilev Fagermo og veldig mange andre aktører i og rundt norsk fotball.

– Jeg har laget både positive og negative saker om folk. Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke har noen personlig agenda mot Fagermo. Jeg har også tatt initiativ til en uformell prat med Dag-Eilev etter at jeg fant ut at han ikke ønsket å prate med meg. Jeg håper at vi kan få en løsning på saken så fort som mulig, sier TV 2-reporteren til VG.

Da VG forsøkte å spørre om Fagermo har sagt til Ould-Saada at han er bannlyst, avbrøt Vålerenga-treneren spørsmålet.

– Er dere kompiser siden du spør for han, eller?

– Nei, jeg spør fordi ...

– Jeg er ferdig. Det er ikke noe mer tema. Jeg har svart på spørsmålet. Har noen andre spørsmål i dag? sier Fagermo og ser mot de andre journalistene på Intility Arena.

I INTERVJUSITUASJON: Fagermo møtte journalister etter matchen mot Skeid.

Etter å ha svart på noen fotballrelaterte spørsmål, forsøker VG å få Fagermo til å begrunne kritikken mot Ould-Saada.

– Et spørsmål til siden du sier at han ikke er til å stole på. Hva var det du reagerte på i den saken, Dag-Eilev? spør VG, uten å få en kommentar.

I stedet svarer VIF-treneren på et spørsmål fra Discovery på målsettingen for sesongen.

– Dag-Eilev. Et siste spørsmål om dette her. Det er jo en ganske sterk anklage å si at du ikke kan stole på ham ...

– Har dere andre ikke noen spørsmål, eller? Han fortsetter bare på det samme. Så det der gidder jeg ikke å svare på, avslutter Fagermo.

«JEG ER FERDIG»: Det sa Fagermo etter spørsmålene fra VG. Her går VIF-treneren forbi lagkaptein Stefan Strandberg.

Deretter ber Fagermo om en ny prat på telefon mandag kveld, hvor han forklarer hvorfor han ikke svarte på oppfølgingsspørsmålene.

– Jeg svarte på det, så ble det mer graving på det. Jeg skjønte ikke at det var noe poeng i det. Hvis andre gjør det samme over tid, snakker jeg ikke med de heller. Da svarer jeg bare «ja og nei». Helt overfladisk. Jeg er ikke alene om det. Sånn gjør stort sett alle fotballtrenere det, forteller Vålerenga-sjefen.

– Du må få med min versjon. Jeg kan ikke skjønne at dette er noen sak. Jeg stiller selvfølgelig opp for TV 2, men å gå i lengre intervjuer og dybdeprat med folk jeg har gjort det med før, hvor saken blir helt annerledes ... Det er den ene forsvarsmekanismen et intervjuobjekt kan ha, at da lar man seg ikke intervjue av den typen journalistikk. Men for meg er det merkelig at dere skal lage en sak på dette. Er VG så fattig på saker nå?

På Intility Arena svarte Fagermo på spørsmål fra Ould-Saada under den felles presseseansen. Etterpå responderte TV 2-journalisten slik på det han fikk høre:

– Han svarer på spørsmålene mine etter kampen i dag. Det syns jeg er profesjonelt håndtert av Dag-Eilev. Men jeg kjenner meg ikke igjen i de karakteristikkene han tar i bruk. Det er viktig å understreke at jeg står inne for faktagrunnlaget og de presseetiske vurderingene i min journalistikk. Så er jeg alltid åpen for journalistiske diskusjoner. Det har jeg stadig vekk med andre aktører også, uten at det pleier å føre til en boikott, sier Ould-Saada.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 er kritisk til Fagermos oppførsel.

– Norsk fotball generelt, og kanskje en klubb som Vålerenga spesielt, formelig skriker etter oppmerksomhet. Det kan ikke bare være gospel og hallelujarop. Det må også være kritisk journalistikk. Det bør en så erfaren trener som Fagermo håndtere, uten å ty til et så utdatert og nitrist virkemiddel som en personlig boikott av en journalist. Vi står bak Arilas og har full tillit til han som en av Norges aller beste sportsjournalister, sier Jansen Hagen til VG.

– Så vil det alltid være ulike sider og ulike opplevelser av en sak, sikkert i dette tilfellet også, og det skal vi ha respekt for. Men det må være mulig å drøfte i en konstruktiv dialog. Når Fagermo velger motsatt inngang, så forholder vi oss til det. Det er ikke noe stort problem. Bare litt traurig og stusslig, spesielt fra en personlighet som Fagermo, mener TV 2-redaktøren.

