Kommentar

Hvor er klubbene fra storbyene?

BEST I NORGE: Molde-spillerne David Fofana, Sivert Mannsverk, Markus Kaasa, Magnus Wolff Eikrem, Kristoffer Haugen og Birk Risa feirer mål mot Bodø/Glimt på Aspmyra i fjor høst.

VG tror Molde og Bodø/Glimt kommer til å kjempe om seriegull - for femte sesongen på rad. En fantastisk prestasjon - som samtidig forteller mye om situasjonen i norsk klubbfotball.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For hvor er klubbene fra de fire største byene i Norge? Hvor er de som trekker flest mennesker til kamper, de som har størst forutsetninger for å lykkes – i utgangspunktet?

I England kalles de «also rans» – de som også deltar i ligaen, men aldri oppnår noe. Over tid har det nå blitt sånn at klubber som Brann, Rosenborg, Viking og Vålerenga (i alfabetisk rekkefølge) kjemper om en – for dem – ussel bronsemedalje i serien. De fire siste sesongene har topp to i Norge vært:

2019 – Molde foran Bodø/Glimt.

2020 – Bodø/Glimt foran Molde.

2021 – Bodø/Glimt foran Molde.

2022 – Molde foran Bodø/Glimt.

Hvis vi går til «innbygger-tabellen», så ender Bodø/Glimt på 12. plass – og Molde sist. Men i de to klubbene er det gjort så mye riktig de siste årene at de nå har fått et forsprang. Rosenborg har slitt hele veien etter rettssaken i 2019 – rett etter det foreløpig siste seriegullet, Brann og Viking har vært en tur i Obos-ligaen, mens Vålerenga virker å være i ingenmannsland – uansett hvem som trener dem.

Land, ligaer vi liker å sammenligne oss med, Sverige og Danmark, der er situasjonen en helt annen.

I perioden 2019-2022, i Sverige, har de fire største byene tatt ni medaljer, tre gull, tre sølv og tre bronse.

I perioden 2019-2022, i Danmark, har de fire største byene tatt seks medaljer, tre gull, en sølv og to bronse.

I perioden 2019-2022, i Norge, har de fire største byene tatt fire medaljer, fire bronse, to til Rosenborg, en til Viking og en til Vålerenga.

Dette er syltynt når vi tenker på de ressursene som brukes, eller kan bli gjort tilgjengelig hvis en klubb lykkes. Spesielt i hovedstaden er det katastrofe. To medaljer siden seriegullet i 2005, en snittplassering på 7–8 på tabellen, og det i en by som egentlig ikke har konkurranse.

Stockholm har Hammarby, Djurgården og AIK, København har FCK og Brøndby. Alene i byen – likevel kommer ikke Vålerenga seg av flekken.

Ta en titt på poengfangsten til klubbene de fire siste sesongene:

Molde 268 poeng

Bodø/Glimt 258 poeng

Rosenborg 208 poeng

Viking 183 poeng

Vålerenga 178 poeng

Brann 102 poeng (en sesong i Obos)

Det må være alarmerende for klubbene fra de største byene at de har havnet så langt bak to klubber som har benyttet sjansen når de «store» stadig mislykkes.

Denne kritikken tar selvsagt ikke noe fra prestasjonene til Bodø/Glimt og Molde de siste sesongene. Molde har vært stabilt gode, med få unntak, helt siden 2010, mens Glimt har vært overlegent gode de fire siste sesongene. I begge klubbene er det gjort mye bra, både når det gjelder valg av trenere, spillerlogistikk og klubbdrift. Bodø/Glimt satte poengrekord med 81 i 2020, en rekord som virket uslåelig. Men Molde var nær i fjor, med sine 78 etter seier i de 17 siste kampene.

Hvis det går som VG tror, vil de største klubbene nok en gang kjempe om smulene bak Glimt og Molde, i hvert fall så lenge kompetansen tydeligvis ikke er god nok i de klubbene til å ta tilbake tronen.

Men Brann kan i hvert fall vise seg å ha hatt godt av en sesong i Obos-ligaen, det er i hvert fall Eirik Hornelands lag som virker mest spennende – av lagene bak Glimt og Molde.

I bunnen tror vi det blir langt jevnere enn det var i 2022, da Kristiansund falt av før sommeren og Jerv aldri kom seg opp på nivå. Vi tror det blir et race om å klare seg, mellom fem-seks klubber.

Som vanlig vil det bli jevnt rundt midten av tabellen, og med tre-poengs-systemet vil klubber alltid fly opp og ned på en tabell, og konklusjoner vil komme – ofte altfor raskt.

God fotballsesong, fra nord til sør!

