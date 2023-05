TO SPISSKANONER: Erling Braut Haaland ble trent av Ole Gunnar Solskjær i Molde i sistnevntes andre periode i klubben. Her jubler de over en 1–0-seier over Rosenborg i 2018.

Solskjær antyder at Haaland kunne endt i United: − Burde hatt ham nå

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (50) går langt i å antyde at Erling Braut Haaland (22) kunne blitt Manchester United-spiller på hans vakt.

Solskjær er tilbake i Manchester for første gang etter at han fikk sparken som manager i november 2021. Fredag kveld møtte han United-supportere på en tilstelning på et hotell i Manchester.

Han dreide innom sin andre tid som Molde-trener (2015–2018) – der han hadde en viss Erling Braut Haaland som et ungt kjempetalent.

– Jeg hadde denne talentfulle spissen som vi (United) skulle hatt, sier Solskjær og alle i rommet vet hvem han sikter til.

Noen roper ut navnet Haaland, men Solskjær tar aldri jærbuens navn i sin munn.

– Jeg ringte dem seks måneder før jeg ble tilbudt United-jobben, og tilbød ham for fire millioner pund (rundt 40 millioner kroner den gangen), hevder Solskjær.

For å understreke hvor lite penger det fremstår som i dag, gjentar han:

– Fire millioner!

Solskjær trente den nåværende Manchester City-stjernen i Molde fra 2017 til 2018.

– Vi burde hatt ham nå, men de hørte ikke etter, fortsetter den tidligere Manchester United-manageren.

– Hvor er han nå? blir han spurt fra scenen.

– Ikke spør. Ikke spør, svarer Solskjær.

BACK IN TOWN: Ole Gunnar Solskjær på en scene i Manchester fredag kveld.

Haaland ble solgt fra Molde til Salzburg for rundt åtte millioner euro i 2018, ifølge Transfermarkt. Manchester United var også ute etter å hente Haaland fra Salzburg da verdensstjernen signerte for Borussia Dortmund ved slutten av 2019. Den gangen var Solskjær manager i United.

Manchester United-helten som ble manager i 2018 er på plass i byen. Lørdag ser han hjemmekampen mot Wolverhampton. Fredag kveld møtte han rundt 400 supportere.

Solskjær forteller de fremmøtte at det er det første gang han vender tilbake til Old Trafford siden han mistet jobben for halvannet år siden.

Solskjær tok over som midlertidig manager i United etter at José Mourinho ble sparket en uke før julaften i 2018. Etter gode resultater ble nordmannen permanent ansatt ved slutten av mars 2019.

Den første sesongen med Solskjær ved roret endte med 6.-plass i Premier League og exit i kvartfinalen i Champions League mot Barcelona.

I 2019/2020-sesongen ledet han Manchester United til 3.-plass i Premier League. Deretter ble klubben nummer to i serien bak byrival Manchester City og tapende finalist i Europa League i 2021, før Solskjær fikk sparken i november.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post