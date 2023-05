1 / 6 THAT’S HOW YOU KNOW YOU F*CKED UP: Haaland skal fyre av med høyrefoten, men berører den ved et uhell med venstre – dermed blir det bare rør. forrige neste fullskjerm THAT’S HOW YOU KNOW YOU F*CKED UP: Haaland skal fyre av med høyrefoten, men berører den ved et uhell med venstre – dermed blir det bare rør.

Haaland lo av eget sjansesløseri – nå er han også den som bommer (!) mest

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Leeds United 2–1) At Erling Braut Haaland (22) scorer mest, er det ingen tvil om – men nordmannen topper nå også listen over store sjanser misbrukt.

Ilkay Gündogan sikret seieren med begge Citys mål før pause mot Leeds, og de var så å si identiske: En presist plassert skudd etter pasning fra kanten.

Haaland høstet også applaus da han tilsynelatende ga bort muligheten til å skyte straffespark til nettopp Gündogan, for at tyskeren skulle få sitt hat trick. Straffen gikk imidlertid i stolpen.

Det gjorde også at det ble spennende, ettersom Rodrigo Moreno reduserte for gjestene ti minutter før slutt.

Jærbuen var på sin side langt mindre treffsikker enn vi er vant å se ham, og misbrukte flere store sjanser i løpet av kampen.

Etter å ha berørt ballen med standfoten rett før en avslutning – som gikk veldig, veldig skeis – kunne han ikke annet enn glise av sitt eget kløneri.

Og i annen omgang fikk han oppmuntrende «Haaland, Haaland, Haaland»-rop fra hjemmefansen etter å ha stanget ballen i tverrliggeren. Etter stolpe ut etter en times spill, ble støtteropene høyere – og nordmannen så nå bare oppgitt ut.

I ligaen misbruker ingen flere store sjanser enn nettopp Haaland. Før kampen hadde han 25 store sjanser brent, mens de nærmeste «utfordrerne» var Marcus Rashford og Darwin Núñez (begge 19).

Bommene i første omgang gjorde også at han gikk forbi Barcelonas Robert Lewandowski som den spilleren som bommer mest i Europas topp fem-ligaer, ifølge statistikktjenesten Sofascore. Først og fremst viser dette at de kommer til mange store sjanser.

Kampen er nordmannens første etter at han onsdag satte rekord med sin 35. Premier League-scoring for sesongen – et antall ingen har klart i moderne historie.

Trepoengeren mot Leeds gjør at de får et forsprang på fire poeng ned til Arsenal, som søndag møter Newcastle borte.

Manchester City pakker på sin side snippesken for å bevege seg mot Madrid. Der møter de selveste Real Madrid til semifinale i Champions League, tirsdag klokken 20.45.

