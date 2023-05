Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er nominert til årets spiller og unge spiller i Premier League for sesongen 2022/23.

Haaland og Ødegaard nominert til årets spiller i Premier League

Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (24) har begge hatt en strålende sesong i Premier League. Torsdag ble de nominert til prisen for årets spiller og årets unge spiller.

Det bekrefter Premier League på sine nettsider torsdag.

Haaland og Ødegaard er to av de syv nominerte til prisen for årets spiller i Premier League, og to av de åtte nominerte til prisen for årets unge spiller.

Det er kun spillere som var 23 år eller yngre da sesongen startet som er aktuelle for å vinne sistnevnte pris. Supportere kan stemme på en av de nominerte, sammen med et utvalg av fotballeksperter.

Prisene blir delt ut lørdag 27. mai.

Tidligere denne måneden ble Haaland kåret til årets spiller i Premier League av britiske journalister – Fotball Writers’ Award. Martin Ødegaard (24) ble nummer tre i kåringen.

Haaland har scoret 36 mål og levert sju målgivende på 33 kamper for serieleder Manchester City i ligaen. Arsenal-kaptein Ødegaard har bidratt med 15 mål og sju målgivende for de rødkledde fra London.

Nominerte til årets spiller utenom den norske duoen: Kevin De Bruyne (Man. City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man. United), Bukayo Saka (Arsenal) og Kieran Trippier (Newcastle).

De andre nominerte til årets unge spiller er Sven Botman (Newcastle), Moises Caicedo (Brighton), Alexander Isak (Newcastle), Alexis Mac Allister (Brighton), Gabriel Martinelli (Arsenal) og Bukayo Saka (Arsenal).