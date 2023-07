PÅ FERIE SAMMEN: Erling Braut Haaland og Erik Botheim, her etter at førstnevnte vant Champions League med Manchester City i juni.

Haaland på ferie i Monaco – skal ha spist lunsj med fyrsten

De norske fotballspillerne Erling Braut Haaland (22), Erik Botheim (23) og Sander Berge (25) henger med kjendisene på ferie i Monaco.

Etter å ha vunnet «The Treble» med Manchester City og scoret tre mål for Norge på de to EM-kvalifiseringskampene i juni, fortsetter Erling Braut Haaland å nyte ferien før sesongoppkjøringen begynner for fullt.

Forrige uke publiserte den norske superstjernen flere bilder fra ferieøya Ibiza, der også pappa Alfie Haaland og U21-landslagskaptein Erik Botheim var i reisefølget.

Nå har de også fått med seg Norge- og Sheffield United-spiller Sander Berge, og forflyttet seg til Monaco.

Tirsdag la den engelske klesgründeren Umar Karami ut dette bildet til sine 1,3 millioner følgere på Instagram, der han selv står ved siden av fyrst Albert II av Monaco, midt mellom Haaland og Berge:

– En fornøyelse å spise lunsj med Albert II, prinsen i Monaco, skriver Karami på Instagram.

Dagbladet omtalte Instagram-innlegget først.

På bildet kan man tydelig se en signert Haaland-drakt, i tillegg til å skimte Sheffield United-drakten til Berge og Salernitana-drakten til Botheim.

Også den amerikanske klesdesigneren Tommy Hilfiger la tirsdag ut et bilde med Haaland på Instagram, der de to sto sammen med Karami.

Når ferien er over for Haaland skal hans Manchester City spille tre treningskamper, før den nye sesongen starter med Community Shield-kampen mot Martin Ødegaards Arsenal 6. august.

Fredag 11. august begynner Premier League-sesongen borte mot nyopprykkede Burnley.

23. juli spiller Manchester City sommerens første treningskamp mot japanske Yokohama F. Marinos, før den tyske storklubben Bayern München venter 26. juli. Begge kampene sendes direkte på VG+ Sport.