Kommentar

For en plakatfinale – det er bare å gratulere Qatar

1 / 5 forrige neste fullskjerm

AL KOHR (VG) (Frankrike – Marokko 2–0) De har Qatar på magen, Qatar i ryggen og nå ligger Qatar for deres føtter.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Så da er det vel bare å gratulere VM-vertene som skal ha betalt over to tusen milliarder for dette prosjektet. En større plakatfinale enn møtet mellom landets to store fotball-lønnsmottagere Lionel Messi og Kylian Mbappé kunne de ikke drømt om.

13. november spilte de to sin siste kamp sammen i Paris Saint-Germain, laget som er sponset av Qatar Airways og eid av Qatars eget investeringsselskap.

35 dager senere møtes superstjernene i den aller største fotballkampen som finnes.

Marokko spilte sin aller største kamp, de som hadde løpt for hele den arabiske verden, forbi Belgia, Spania og Portugal, men de kom seg ikke forbi Kylian Mbappé og Frankrike. Det er ikke lett, Frankrike har et halvt lag ute, men bare dytter på med nye stjerner og derfor synker de tapre marokkanerne sammen, én etter én, jeg teller syv spillere som ligger rett ut.

Kylian Mbappé bruker lang tid på å trøste sin nære PSG-venn Achram Hakimi. De to tilbragte de en hel dag sammen i Doha i forrige uke, og nå hyller han kompisen – og Afrikas første VM-semifinalist – ved å ta på seg den røde drakten med nummer 2 på ryggen, mens han jubler med sine blå venner foran de særdeles undertallige franske supporterne.

Så blir franskmennene borte, nesten før feiringen har startet, til tonene fra Gloria Gaynors «I Will Survive», den som ble gjennomgangsmelodien da Frankrike vant sitt første VM-gull i 1998. Den var med da de vant i Russland i 2018, nå har de overlevd hele veien til en ny finale, til tross for at omtrent hele beduinteltet nord for Doha var mot dem.

Semifinalen åpnet som en evigvarende, øresusende pipekonsert – hver eneste gang Frankrike hadde ballen. Så ble det plutselig helt stille.

Marokko – laget som ikke slipper inn mål – lå under før fem minutter var spilt. Theo Hernandez ble den første motstanderen som påførte Bono et baklengs i dette VM-et – etter 484 minutter, over åtte timer.

Men et baklengsmål kan forandre et lag, pipingen ble til forventningsbrøl hver gang Marokko fikk tak på ballen, uansett hvor på banen. Marokkanerne ble jaget frem, det åpnet seg i begge ender, Olivier Giroud hadde de to største, men Jawad El Yamiq den mest spektakulære da han brassesparket i stolpen. Og kanskje burde Sofiane Boufal fått straffe da Theo Hernandez klønet og felte ham?

«I like to move it» dundret ut av høyttalerne da lagene kom på banen i 2. omgang, Marokko lyttet og flyttet laget enda høyere, herlige Hakim Ziyech styrte, utligningen føltes ikke så langt unna, men var kanskje det likevel. Det ble med en rekke fine kombinasjoner, Marokko scorer for få mål og manglet det lille ekstra i en så stor kamp.

Det mangler ikke Kylian Mbappé. Da han tråklet seg inn i 16-meteren elleve minutter før slutt var det veldig mange røde der, men ingen våget å røre ham, og ballen endte hos innbytter Randal Kolo Muani som satte inn sitt første landslagsmål og da var dette over.

FIKK TRØST: Kylian Mbappé gir en god klem til lagkamerat Achram Hakimi.

Men det er bare å takke Marokko for festen, og spillerne får sin fortjente hyllest av sine landsmenn. De kommer tilbake i lørdagens bronsefinale mot Kroatia.

Resten av fotballverden kan begynne nedtellingen til finalen.

Enten blir Lionel Messi verdensmester for første gang, eller så blir Kylian Mbappé den yngste siden Pelé i 1962 med to VM-gull.

Den beste det forrige tiåret mot den beste det neste tiåret.

Fortid mot fremtid.

Hvem er best i nåtid?