Tidligere United-trener ville tatt alvorsprat med Ronaldo: − Det er trist

AL SHANAIYA/DOHA (VG) Tidligere Alex Ferguson-assistent René Meulensteen sier han er glad han ikke er i Portugal-sjefens sko.

Han hyller måten Portugal-trener Fernando Santos har håndtert Cristiano Ronaldo i fotball-VM – fra episoden der superstjernen var misfornøyd med å bli tatt av mot Sør-Korea til vrakingen mot Sveits.

– Jeg er selvfølgelig glad for at jeg ikke er Portugal-trener for øyeblikket, og jeg synes det er trist at en sånn episode kan oppstå i fotballens største utstillingsvindu, uttaler Meulensteen til talkSPORT.

Ronaldo var torsdag tilbake på Portugal-trening etter at forbundet avviste at han hadde truet med å forlate troppen. Marokko er motstander i lørdagens kvartfinale.

– Det er vanskelig for Ronaldo, som har vunnet «alt» i fotballen. Nå er han 37. Han vet at slutten nærmer seg, men det er ikke enkelt å akseptere benken, sier A Bola-reporteren Rogério Azevedo til VG.

Meulensteen jobbet med Ronaldo på Old Trafford fra januar 2007 til portugiseren dro til Real Madrid sommeren 2009.

– Jeg håper virkelig at han vil ha noen gode samtaler med Ronaldo og si «hør, dette er situasjonen og du kan gjøre én av to ting – du kan være med eller ikke». Jeg tror fortsatt det finnes en rolle for Ronaldo, men det må være på Portugals premisser, sier nederlenderen, som nå er assistent for Australia.

Fernando Santos presiserer ifølge Record at det ikke er noe problem med Cristiano Ronaldo og peker på at de har hatt et vennlig forhold i mange år. Han sier han er ferdig med Sør-Korea-episoden og omtaler Ronaldo som en stor kaptein.

Luís Castro, en rutinert portugisiske trener som nå er sjef for Botafogo i Brasil, har også uttalt seg om Ronaldo.

– Jeg hater trenere som tar avgjørelser basert på hva fansen eller pressen vil mene. Trenere er betalt for å ta egne beslutninger. Fernando Santos viste stor evne som trener og som leder. Det er vanskelig å sette Ronaldo på benken, og det var en handling med stor risiko, sier han til brasiliansk TV ifølge den portugisiske avisen A Bola.

Den gamle Arsenal-keeperen David Seaman har beskrevet Ronaldo som «perfekt» for Arsenal, men nå har han snudd.

– Jeg er klar over at jeg stilte på Piers Morgans show og sa «ja, jeg vil ha ham». Jeg tror ikke jeg vil det nå, for å være ærlig. Jeg vet ikke hva som skjer med holdningen hans, sier Seaman.