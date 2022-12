Aalesund fikk kompensasjon av NFF etter omstridt cupkamp

Aalesund har fått økonomisk kompensasjon fra NFF

Aalesund og Norges Fotballforbund (NFF) er enig om en økonomisk kompensasjon etter cupkampen sunmørsklubben nektet å spille etter sen flytting.

NTB

AaFKs styreleder Jan Petter Hagen bekrefter overfor Sunnmørsposten at det er enighet med forbundet i saken.

– Utgangspunktet er at vi var veldig, veldig misfornøyde med beslutningen som ble tatt rundt cupkampen. Det ga vi klart uttrykk for da, og det har vi gjort i ettertid også. Vi krevde en kompensasjon for det, og nå har vi og forbundet blitt enige om det, sier han til avisen.

Aalesund skulle i utgangspunktet ha møtt Bodø/Glimt i 4. runde av cupen 13. mars i år. I forkant besluttet imidlertid Norges Fotballforbund at kampen skulle flyttes fram en uke. Beslutningen ble tatt for å tilrettelegge bedre rundt Bodø/Glimts kamper i Conference League i samme periode.

Aalesund reagerte kraftig på flyttingen. Klubben slet på det tidspunktet med både skader og et pågående coronautbrudd. De hadde også formidlet at datoen som ble valgt av NFF ikke var aktuell å spille på.

Det hele endte opp med at Bodø/Glimt vant oppgjøret på walkover som følge av at Aalesund ikke møtte til kamp.

Ifølge Sunnmørsposten skal Aalesund ha fremmet krav om en økonomisk kompensasjon på rundt én million kroner som følge av situasjonen som oppsto. Avisen hevder å kjenne til at det endelige beløpet ikke ble fullt så høyt.

– Men hvis vi hadde fått spilt kampen, hadde vi fått større inntekter enn den kompensasjonen vi sitter igjen med. Når situasjonen ble som den ble, så er vi fornøyde med kompensasjonen, sier styreleder Hagen.

Han gir samtidig uttrykk for at at han fortsatt føler litt bitterhet over at kampen ikke ble spilt.