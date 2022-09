Stygg kneskade da Rosenborg tapte for Haugesund

(FK Haugesund - Rosenborg 2–1) Haugesund fortsatte å gjøre livet surt for Rosenborg-spillerne på bortebane. Verst endte det for Jonathan Augustinsson (26) som forlot banen på båre.

Svensken kom til Rosenborg i desember 2020, men har totalt spilt kun 16 kamper for klubben grunnet skader. Etter seks minutter på banen som innbytter for trønderne etter et langt opphold med rehabiliteringstrening - endte søndagskvelden på fryktelig vis for 26-åringen.

I en duell fikk han en vridning i kneet og forlot banen på båre mens lagkamerater fortvilte.

Etter søvndyssende åpningsminutter på gresset i Haugesund traff høyrestopper Erlend Dahl Reitan nettmaskene med et skudd som tok innom FKH-forsvaret og satte ut Egil Selvik, som ikke fikk brukt hanskene han har på hendene.

Det var en rotete åpning på denne fotballkampen. Den mest rufsete spilleren på banen, Renzo Giampaoli så direkte svimmel ut ved flere anledninger og sleit med orienteringsevnen da Christos Zafeiris utlignet med en god, direkte avslutning etter en langpasning fra bak midten inn i RBK-sekstenmeteren.

Se målene her:

Haugesund har for vane å yppe seg mot RBK på hjemmebane. Kun én gang siden 2015, har Rosenborg reist hjem med tre poeng. Det var vertene som ville mest også nå.

Magnus Christensen knuste Dahl Reitan i en duell etter en corner og FKH tok 2–1-ledelse etter 55 minutter. De løpte, irriterte og kjempet Rosenborg ut av «stilen» og gjorde det svært vanskelig for bortelaget å få noe initiativ i kampen.

– Jeg scorer ikke vilt mange mål. Men det er deilig å gjøre dette på hjemmebane mot Rosenborg, fortalte danske Magnus Christiansen Discovery.

Den danske supersigneringen Casper Tengstedt ble forsøkt nådd med bakromsstikkere og innlegg - men denne kvelden sa det «stopp» etter hans syv nettkjenninger på de seks første kampene. På overtid ble han nektet scoring av Selvik, som reddet headingen mesterlig.

Med Bodø/Glimts tap i Tromsø, og Vålerengas nedtur i Kristiansund hadde Kjetil Rekdal og Rosenborg sølvkampen i Eliteserien i siktet. Lillestrøm, som ble rundens store vinner i medaljekampen, ligger fire poeng foran trønderne (44 poeng) og besøker Lerkendal Stadion neste søndag.

Haugesund klatret til tiendeplass på tabellen etter sin andre strake hjemmeseier.