SLÅR TILBAKE: Fotballpresident i Norges fotballforbund, Lise Klaveness. Her fra havnen i Auckland i New Zealand.

Fotballpresidenten hardt ut mot Hegnar: − Kvinneforakt

AUCKLAND (VG) Fotballpresident Lise Klaveness forteller at hun reagerte med sjokk og vantro på ordene avisredaktør Trygve Hegnar valgte å publisere i timene før skjebnekampen mot Filippinene.

– At vi i 2023 har en profilert avisredaktør som bruker sin plattform til å rakke ned på kvinnefotball er trist, innleder Lise Klaveness til VG.

Det sier hun etter at Trygve Hegnar lørdag publiserte sin kommentar om det norske landslaget i Finansavisen.

I kommentaren skrev han blant annet at «damefotballen er elendig. Uhyre svak», og «likevel opptrer spillerne som primadonnaer og blir feiret av sportsjournalistene som helter», og sikter til Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

Fotballpresident Klaveness har full forståelse for at når et landslag, enten kvinne- eller herrelandslaget, ikke presterer som forventet, så kommer kritikken.

– Det må spillerne tåle. Men det de ikke skal tåle er et forsøk på å ydmyke dem som idrettsutøvere. Det skal ikke vi andre akseptere heller, sier Klaveness.

Hun er rystet over hva den profilerte næringslivstoppen valgte å skrive.

– Det er over grensen for hva spillerne våre skal utsettes for. På vegne av spillerne og kvinnene som kommer etter, føler jeg et ansvar for å slå ned på den slags kvinneforakt, sier Klaveness.

VG har vært i kontakt med Trygve Hegnar som ikke vil gi noen ytterligere kommentarer.

STÅR OPP: Klaveness har vært til stede i fotball-VM for å støtte det norske landslaget, og vil vere der så lenge Norge deltar.

Klaveness forteller at hun ikke overrasket over at det kommer fra Trygve Hegnar, og sikter til en episode fra 1995, da Norge tok gull i VM.

– Også da var Hegnar ute med kvinnefiendtlig hets om sporten og spillerne våre. På spørsmålet om han ønsket å kommentere dette oppgulpet svarte daværende landslagssjef Even Pellerud høflig «nei» og at «dette måtte en psykolog kommentere, ikke en fotballtrener», sier Klaveness.

Les alt om fotball-VM her.

Fotballpresidenten mener Pellerud svarte godt for seg den gangen, og hun skulle ønsket at man kunne forbigå Hegnars kommentar på samme måte 28 år senere.

– Men dessverre må kvinnelige spillere også i dag, over 50 år etter sporten ble akseptert for kvinner, forholde seg til holdninger som er ødeleggende for idrettsglede og selvtillit, sier Klaveness.

IKKE AKSEPTABELT: Klaveness mener hun har et ansvar for å si ifra etter slike ord fra en erfaren avisredaktør.

VG har spurt Hege Riise og Emilie Haavi om hva de tenker om at Hegnar brukte ord som «primadonnaer» og at «damefotballen er elendig» på pressekonferansen dagen etter brakseieren mot Filippinene.

Der vant Norge 6–0 og sikret avansement i VM og dermed oppnådde målet om å komme seg videre fra gruppen.

– Det er slikt som preller av, for det treffer ingen steder. Og da er det ikke noe jeg kan forholde meg til, sier Riise kontant.

Haavi mener at 6–0-seieren mot Filippinene motsa det meste av de ordene.

– Først og fremst har jeg lest veldig lite av det som er blitt skrevet. Vi har prøvd å holde fokus på det vi kan gjøre noe med. Den prestasjonen vi leverte på banen mot Filippinene taler for seg selv. Det er ikke en prestasjon du får av en splittet spillergruppe, så jeg tenker at det var svar på tiltale, sier Haavi.

KLAR I TALEN: Roma-spiller Emilie Haavi på pressekonferanse dagen etter seieren mot Filippinene.

Klaveness er stolt over måten det norske landslaget slo tilbake og sikret avansement etter bråket som har preget den norske leiren så langt dette mesterskapet.

– Utrolig godt for laget å vise seg frem fra sin beste side. Det var masse energi, godt angrepsspill og overskudd i alle spillets faser. Vi så et sterkt kollektiv og individuelle spillere som glitret, sier Klaveness.