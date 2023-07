SKEPTISK: Hege Riise kjenner seg ikke igjen i misnøyen som hevdes å være i gruppen. Nå skal hun ta opp lekkasjen fra gruppen.

Riise varsler oppvask etter lekkasjen: − Ikke slik det skal være

AUCKLAND (VG) Spillerne kjenner seg ikke igjen i NRK-saken om misnøye i den norske leiren. Nå mener landslagssjef Hege Riise at lekkasjene må ordnes opp i.

Kortversjonen De norske landslagsspillerne avviser misnøye i laget.

Spiller Sophie Román Haug og landslagssjef Hege Riise uttrykker uenighet med NRKs opplysninger.

Lekkasje av lagoppstillingen til mediene før kamper mot Sveits og Filippinene skal diskuteres internt.

Guro Reiten, Ada Hegerberg og Tuva Hansen avviser også misnøye mot trenerteamet.

Laget mener at deres avansement retter opp på Norges omdømme etter denne turbulente perioden. Vis mer

Norges store spiller mot Filippinene, Sophie Román Haug, forteller at hun ikke kjenner seg igjen i misnøyen rettet mot trenerteamet som NRK lørdag erfarte.

– Det er ikke noe jeg kjenner på i det hele tatt. Jeg har fokus på kampene som er nå, og jeg har full tiltro til Hege og trenerteamet, sier Haug etter spørsmål fra VG og TV 2.

– Hvordan preger det laget at slike nyheter kommer ut dagen før en viktig kamp?

– Vi har brukt lite tid på medier, og heller brukt de siste dagene på å forberede oss inn mot det som var en veldig viktig kamp. Derfor var det ekstra deilig å få frem det potensialet vi har i laget, og få resultatet vi ønsket. Jeg er veldig stolt av hvordan vi gikk ut, sier hun til VG.

Det samme sier Emilie Haavi.

– Det vi presterte mot Filippinene viste at vi er en gruppe som står samlet. Det hadde vi ikke fått til om vi hadde vært en splittet spillergruppe, sier Haavi.

– Så du mener ikke at det er misnøye?

– Jeg kan ikke kjenne meg igjen i det i det hele tatt, sier hun.

BLID: Hat trick-scoreren Sophie Román Haug møtte pressen etter 6–0-seier og avansement i VM.

Den tidligere LSK-spilleren Haug fikk sitt store gjennombrudd nettopp i Romerike-klubben under trenerteamet Hege Riise og Monica Knudsen.

På spørsmål om hva landslagssjefen har betydd for hennes karriere, og om det gir en ekstra trygghet at Riise er landslagssjef nå, svarer spissen dette:

– Hege (Riise) har vært en veldig viktig brikke for at jeg er der jeg er i dag, og at jeg har utviklet meg som spiller. Det har jeg satt veldig pris på, og så er det veldig morsomt å få muligheten til å igjen spille under henne, sier Haug.

TV 2 kan også melde at Guro Reiten, Ada Hegerberg og Tuva Hansen avfeier misnøye rettet mot trenerteamet.

– Jeg aner ikke hvor det kommer fra, sier Reiten blant annet.

KLEM: Vilde Bøe Riisa gir landslagssjef Hege Riise en god klem etter seieren mot Filippinene.

Nå forteller landslagssjef Riise om hva hun mener om sakene som har dukket opp.

– Kjenner du deg igjen i det som ble skrevet?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er som Tuva (Hansen) sa, at hun ikke kjenner seg igjen i alt som ble skrevet. Jeg leser ikke mediene, og jeg vet at mange legger det bort for å ikke få forstyrrelser. Derfor blir det vanskelig å ta innover seg alt som er utenfor, sier Riise til VG.

I tillegg til NRKs sak om misnøye, har lagoppstillingen blitt lekket til mediene både før Sveits-kampen og før Filippinene.

– Hva synes du om at det er lekkasjer?

– Det er ting som vi må ta internt. Og alt som vi tar internt, skal bli internt. Det er vel det jeg har å si om det, sier Riise kontant.

– På et generelt grunnlag, går det an at 23 spillere er fornøyde i et lag, i et prestasjonsmiljø?

– Nei, det gjør det ikke, sier Riise.

Sophie Román Haug ser heller ikke særlig positivt på «lekkasje-problemet».

– Det er klart at det ikke er slik det skal være. Det er ting som skal holdes internt. Om hun tenker å ta en prat om det, så blir det vel senere, sier Haug til VG.

FORNØYD: Hege Riise på hotellet, dagen etter seieren mot Filippinene.

– Hvor viktig var det for deg personlig, laget og Norges omdømme, at dere sikret avansementet med tanke på den turbulente uken som har vært?

– Det er viktig for oss å vise oss fra en bedre side. I går var vi Norge mot verden, og vi fremstår rakrygget, med blikkontakt, og står i det gjennom 90 minutter – og leverer vår beste kamp, sier Riise.

– Slipper du ned skuldrene litt nå?

– Ja, sier Riise.

Avansementet mener Ada Hegerberg gjør mye for å rette på omdømmet til laget.

– Vi må fortsette å bygge fra det her. Vi kan mer, det tror jeg faktisk. Og så gjelder det å nyte at vi får et godt resultat. Vi har seks dager, ganske god tid. Nødt til å være smarte i alt vi gjør og ha troen på at vi er slagkraftige i neste kamp, sier Hegerberg til VG.

Se Riises første reaksjoner etter 6–0-seieren mot Filippinene: