Daily Telegraph: Liverpool med bud på Caicedo

Ifølge Daily Telegraph har Liverpool lagt inn et høyere bud enn Chelsea på Brightons midtbanejuvel Moisés Caicedo (21).

«Liverpool har overbudt Chelsea for Moisés Caicedo», skriver Daily Telegraph-journalist Matt Law torsdag.

Det er ikke oppgitt noen sum.

Tidligere denne uken skrev The Athletic at Chelsea la inn et bud på Southamptons midtbanespiller Romeo Lavia, som skal også være ettertraktet av Liverpool.

Matt Law mener at Liverpools bud på Caicedo kan forklare Chelseas interesse for Lavia.

Caicedo skal være interessert i en overgang til Chelsea fremfor Liverpool, ifølge Daily Telegraph-journalisten.

